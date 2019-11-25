Холодные и теплые яйца

При комнатной температуре куриные яйца сохраняют свежесть 10–14 дней, а в холодильнике – три месяца. Важно не мыть яйца перед хранением – так вы удаляете защитную плёнку

Помытое яйцо испортится вне холодильника уже через 5 дней, да и в холодильнике пролежит не больше месяца

Можно ли яйца хранить вне холодильника?

Отвечает диетолог, к. м. н. Людмила Зотова:

– Яйца можно хранить как в холодильнике, так и вне его. Разница в том, что при комнатной температуре куриные яйца сохраняют свежесть 10–14 дней, а в холодильнике – три месяца (но полезных веществ в них становится меньше). Важно не мыть яйца перед хранением – так вы удаляете защитную плёнку, которая как раз и помогает сберечь свежесть. Помытое яйцо испортится вне холодильника уже через 5 дней, да и в холодильнике пролежит не больше месяца.

Источник: Аргументы и Факты