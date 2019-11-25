Ты не нужна: Мама бросила месячную девочку в кустах в Москве. Хоть в плед завернула

Ребенок был госпитализирован в городскую больницу в удовлетворительном состоянии.

В месяц ты оказалась не нужна маме

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Московской области по результатам проведенной доследственной проверки возбуждено уголовное дело по факту оставления новорожденного ребенка в опасности на одной из улиц города (ст. 125 УК РФ), сообщает СК РФ.

Ранее сообщалось, что 24 ноября 2019 года в правоохранительные органы городского округа Раменское от местной жительницы поступило сообщение о том, что в поселке Дружба вблизи одного из домов в кустах лежит и плачет новорожденный ребенок. В ходе осмотра места происшествия в кустах без внешних признаков телесных повреждений, завернутая в плед, обнаружена новорожденная девочка, на вид которой 1-1,5 месяца. Ребенок был госпитализирован в городскую больницу в удовлетворительном состоянии.

В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление личности матери ребенка, а также причин и обстоятельств произошедшего.