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Электромотоцикл «Калашников» представил «Ростех»

21:38 25.11.2019 Фото: pxhere.com
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Прототип городского электромотоцикла Café Racer обладает почти 68 лошадиными силами и разгодяется до скорости — 100 километров в час.

Электромотоцикл Калашников представил Ростех

Электромотоцикл «Калашников» оборудован бесщеточным двигателем постоянного тока с жидкостным охлаждением, его максимальная мощность — 50 киловатт

«Ростех» показал фото нового электромотоцикла концерна «Калашников» и рассказали о его возможностях.

«Прототип городского электромотоцикла Café Racer имеет запас хода до 100 километров. Машина оборудована бесщеточным двигателем постоянного тока с жидкостным охлаждением, его максимальная мощность — 50 киловатт (почти 68 лошадиных сил), скорость — 100 километров в час», — рассказали в пресс-службе госкорпорации.

Когда планируется пустить электромотоцикл в продажу, пока не уточнялось.
По словам исполнительного директора «Ростеха» Олега Евтушенко, новый электромотоцикл планируется представить на форуме «ПроеКТОриЯ». «Ростех» станет куратором нескольких команд на этом форуме профориентации, который пройдет в Ярославле с 23 по 26 ноября.
Источник: РИА Новости
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