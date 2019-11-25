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Второклассница выпала из окна школы №82 в Омске. Девочку закрыли в библиотеке

21:38 25.11.2019 Фото: www.pexels.com
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Пытаясь привлечь к себе внимание, девочка выпала из окна второго этажа здания школы. У ребенка перелом позвонка.

Второклассница выпала из окна школы №82 в Омске. Девочку закрыли в библиотеке
При падении ребенок получил телесные повреждения и был госпитализирован с предварительным диагнозом кататравма, компрессионный перелом одного из позвонков

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Омской области возбуждено уголовное дело в отношении работников средней общеобразовательной школы № 82 города Омска, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность), сообщает сайт СК РФ. 

По версии следствия, 20 ноября 2019 года днем 8-летняя учащаяся 2-го класса, оказалась по недосмотру работников школы закрытой в помещении школьной библиотеки, куда она зашла на перемене. Пытаясь привлечь к себе внимание, девочка выпала из окна второго этажа здания школы. При падении ребенок получил телесные повреждения и был госпитализирован с предварительным диагнозом кататравма, компрессионный перелом одного из позвонков.

В ходе следствия будут установлены все обстоятельства случившегося и виновные лица. Расследование продолжается.

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