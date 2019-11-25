Виллу не хотите? Почти 50% нового комплекса вилл премиум-класса распродано на Кипре

Первая фаза комплекса вилл премиум-класса Akamas Bay Villas, расположенного в самой красивой и уединенной части Кипра, полностью распродана. Более того, уже продано или зарезервировано 45 процентов недвижимости второй фазы, отмечают в компании-застройщике проекта CYBARCO.

Построенный на береговой линии рядом с полуостровом Акамас, комплекс сочетает в себе изящные интерьеры с красотой окружающей природы. Дома с тремя и четырьмя спальнями расположены на просторных, полностью благоустроенных участках площадью до 1,210 квадратного метра. У каждой виллы панорамные окна от пола до потолка и большие террасы, с которых открываются захватывающие виды на искрящееся синее море. Их удачно дополняет гармоничная архитектура и безупречный дизайн вилл.

Интерьеры выполнены с использованием таких материалов, как стекло, камень, сталь и дерево, они сочетают в себе современную элегантность и традиционную для Кипра легкость, и в то же время являются воплощением средиземноморского стиля жизни. В ландшафтном оформлении садов используются сочетания местных деревьев, кустарников и трав, наполняющих воздух свежими и неповторимыми ароматами Кипра.

Виллы являются частью охраняемого закрытого комплекса, где владельцам предлагаются услуги по управлению недвижимостью. Комплекс находится всего в 30 минутах езды от города Пафос и его международного аэропорта. Виллы расположены в непосредственной близости от района Лачи со множеством баров и традиционных ресторанов, а также неподалеку от известного отеля Anassa Hotel, где есть рестораны и все условия для отдыха и досуга, которые по достоинству оценят любители премиального отдыха.

Источник: РГ