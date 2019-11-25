25.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Отказался крестить девочку с огромным родимым пятном священник в Курске. А вдруг это заразно?

22:06 25.11.2019 Фото: Марии Хвостанцевой
0

«Крестить мы не будем. Мы не знаем, заразно ли это и как родители другие отреагируют», рассказала мама ребенка Мария Хвостанцева. Вика родилась с невусом, который занимает 80% тела.

Отказался крестить девочку с огромным родимым пятном священник в Курске. А вдруг это заразно?
Вика Хвостанцева родилась с невусом, который занимает 80% тела

Как рассказала изданию «Подъём» мать ребёнка Мария Хвостанцева, позже батюшка попросил не рассказывать о случившемся в соцсетях, потому что это «не по-божески».

«Мы пришли и хотели предварительно узнать время. Я просто показала батюшке фотографию ребёнка. На что был ответ: «Крестить мы не будем. Мы не знаем, заразно ли это и как родители другие отреагируют». Потом он предложил нам индивидуальное крещение. Мы даже не знали, что такое бывает. Они говорят: «Придёте отдельно, мы вас покрестим за отдельную плату». Но это стоит 4 тысячи. Я считаю, что за крещение платить такие деньги нет необходимости тогда. Мы решили пока отложить.

Когда уже всё было опубликовано в соцсетях и СМИ, мне позвонили и попросили не называть церковь, сказали, что это не по-божески всё афишировать. Я поняла, что это просто богохульство».

Вика Хвостанцева родилась с невусом, который занимает 80% тела. Большим родимым пятном покрыты спина, живот и часть головы девочки. В 1,5 месяца невус стал «рассыпаться». На теле ребёнка появились другие мелкие пятнышки. По словам матери девочки, в государственных клинках заявили, что не могут помочь и посоветовали искать платные варианты. Семья Хвостанцевых пытается собрать деньги на лечение.

Если вы можете помочь, вот реквизиты для сбора: карта Сбербанка 2202200843850205, привязана к телефону 8-905-85-28-192. Получатель: Мария Анатольевна Хвостанцева.

Отказался крестить девочку с огромным родимым пятном священник в Курске. А вдруг это заразно?

Отказался крестить девочку с огромным родимым пятном священник в Курске. А вдруг это заразно?

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Может, курсы для священников ввести о заразности?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Падает спрос на большие загородные коттеджи
22:20 25-11-2019
Падает спрос на большие загородные коттеджи
Виллу не хотите? Почти 50% нового комплекса вилл премиум-класса распродано на Кипре
22:12 25-11-2019
Виллу не хотите? Почти 50% нового комплекса вилл премиум-класса распродано на Кипре
Отказался крестить девочку с огромным родимым пятном священник в Курске. А вдруг это заразно?
22:06 25-11-2019
Отказался крестить девочку с огромным родимым пятном священник в Курске. А вдруг это заразно?
5 мифов о раке: это сильная боль и мучения? а за границей лечат лучше?
22:05 25-11-2019
5 мифов о раке: это сильная боль и мучения? а за границей лечат лучше?
Электромотоцикл "Калашников" представил "Ростех"
21:38 25-11-2019
Электромотоцикл
Второклассница выпала из окна школы №82 в Омске. Девочку закрыли в библиотеке
21:38 25-11-2019
Второклассница выпала из окна школы №82 в Омске. Девочку закрыли в библиотеке
Иосиф Пригожин: "Отношения в нашем артистическом цеху пропитаны лицемерием и ложью"
21:31 25-11-2019
Иосиф Пригожин:
Бердск«Самый жестокий»: открыт музей репрессий на месте самого страшного Искитимского лагеря ГУЛАГа
21:28 25-11-2019
«Самый жестокий»: открыт музей репрессий на месте самого страшного Искитимского лагеря ГУЛАГа
Прочь сладкие хлопья: что нельзя есть на завтрак?
21:22 25-11-2019
Прочь сладкие хлопья: что нельзя есть на завтрак?
Стагнация страшнее кризиса: экономические перспективы России 1
21:19 25-11-2019
Стагнация страшнее кризиса: экономические перспективы России