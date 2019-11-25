Отказался крестить девочку с огромным родимым пятном священник в Курске. А вдруг это заразно?

«Крестить мы не будем. Мы не знаем, заразно ли это и как родители другие отреагируют», рассказала мама ребенка Мария Хвостанцева. Вика родилась с невусом, который занимает 80% тела.

Вика Хвостанцева родилась с невусом, который занимает 80% тела

Как рассказала изданию «Подъём» мать ребёнка Мария Хвостанцева, позже батюшка попросил не рассказывать о случившемся в соцсетях, потому что это «не по-божески».

«Мы пришли и хотели предварительно узнать время. Я просто показала батюшке фотографию ребёнка. На что был ответ: «Крестить мы не будем. Мы не знаем, заразно ли это и как родители другие отреагируют». Потом он предложил нам индивидуальное крещение. Мы даже не знали, что такое бывает. Они говорят: «Придёте отдельно, мы вас покрестим за отдельную плату». Но это стоит 4 тысячи. Я считаю, что за крещение платить такие деньги нет необходимости тогда. Мы решили пока отложить.

Когда уже всё было опубликовано в соцсетях и СМИ, мне позвонили и попросили не называть церковь, сказали, что это не по-божески всё афишировать. Я поняла, что это просто богохульство».

Вика Хвостанцева родилась с невусом, который занимает 80% тела. Большим родимым пятном покрыты спина, живот и часть головы девочки. В 1,5 месяца невус стал «рассыпаться». На теле ребёнка появились другие мелкие пятнышки. По словам матери девочки, в государственных клинках заявили, что не могут помочь и посоветовали искать платные варианты. Семья Хвостанцевых пытается собрать деньги на лечение.

Если вы можете помочь, вот реквизиты для сбора: карта Сбербанка 2202200843850205, привязана к телефону 8-905-85-28-192. Получатель: Мария Анатольевна Хвостанцева.