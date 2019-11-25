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Образование / Общество

Турецкие археологи раскопали часть древнего ритуального комплекса возрастом около 8000 лет

22:42 25.11.2019 Фото: pxhere.com
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Речь идет о каменном Т-образном памятнике, он состоит из двух частей и представляет собой высокий четырехгранный обелиск, сужающийся к верхушке, которую венчает камень правильной пирамидальной формы.

Турецкие археологи раскопали часть древнего ритуального комплекса возрастом около 8000 лет
В Турции обнаружена пирамидальная структура возрастом 8000 лет

Турецкие археологи при проведении раскопок на северо-западе страны обнаружили ранее неизвестный науке памятник, возраст которого составляет около 8000 лет.

Об открытии рассказывает Anadolu Agency. Все началось с того, что ранее при раскопках кургана Угурлу-Зейтинлик недалеко от провинциального центра Чанаккале археологи обнаружили древний комплекс сооружений возрастом около 7000 лет.

«Во время раскопок в этом году мы обнаружили структуру, которая, как мы полагаем, восходит примерно к 6000 году до нашей эры, — говорит руководитель раскопок Бурджин Эрдогу из Тракийского университета. — Эта структура является важным открытием как для островов Эгейского моря, так и для западной Анатолии».

Речь идет о каменном Т-образном памятнике, который, возможно, был частью древнего ритуального комплекса. Он состоит из двух частей и представляет собой высокий четырехгранный обелиск, сужающийся к верхушке, которую венчает камень правильной пирамидальной формы.

Эта структура соединяет между собой две семиметровые стены. Исследователи считают, что она напоминает так называемые стоячие камни в Гебекли-Тепе — храмовом комплексе, расположенном в юго-восточной провинции недалеко от города Шанлыурфа.

Источник: РГ

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