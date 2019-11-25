25.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Дом / Общество

Как снизить токсические вещества в продуктах?

22:31 25.11.2019 Фото: pxhere.com
0

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала как употреблять цитрусовые, чтобы не наесться дифенила и зачем срезать кожуру с яблок и груш.

Как снизить токсические вещества в продуктах?
Повышенное содержание нитратов может наблюдаться в корнях и стеблях зелени, шпинате, свекле и моркови

Современное производство продуктов питания предусматривает использование технологий с использованием токсичных веществ. Однако существуют способы, чтобы сделать пищу безопасной.

Как сообщила изданию врач-диетолог Елена Соломатина для обеззараживания яблок или груш, покрытых для сохранности парафиновой пленкой, лучше всего подойдет нож. Им можно срезать кожуру, так как смыть слой парафина довольно проблематично. А вот сухофрукты курагу, финки, чернослив и другие надо обязательно мыть. Дело в том, что их обрабатывают сернистым газом, который полностью не улетучивается и дает осадок. Коме того, сушку для придания товарного вида часто смазывают глицерином или маслом.

Повышенное содержание нитратов может наблюдаться в корнях и стеблях зелени, шпинате, свекле и моркови. Поэтому в пищу следует употреблять верхушки салата, а кончики огурца с обеих сторон лучше не есть. Морковь и свеклу необходимо варить в открытой кастрюле, так как нитраты испаряются при термообработке.

Особую опасность представляет концентрат дифенила. Чаще всего этим препаратом обрабатывают цитрусовые, чтобы предупредить образование плесени на кожуре. Попадая в организм человека, дифенил может вызвать воспаление глаз, раздражение дыхательных путей, аллергические приступы, угнетение нервной системы, а также разрушает печень, почки и вредит сердечно-сосудистой системе. Проверить опрыскивали химикатом продукты довольно просто.

«Смочите ягоду клубники водой и положите на салфетку. Посмотрите, блестит ли влажное пятно, образовавшееся под ягодой, радужной пленкой. То же самое можно сделать, помыв ягодку в стакане. На поверхности воды растянется тонкая, бликующая разными цветами лужица, похожая на каплю бензина», — говорит врач-диетолог.

Источник: РГ

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Срезаете шкуру у фруктов?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Остеопороз: 4 способа предотвращения данного заболевания костей
00:40 26-11-2019
Остеопороз: 4 способа предотвращения данного заболевания костей
Умерла президент Санкт-Петербургского госуниверситета Людмила Вербицкая
00:31 26-11-2019
Умерла президент Санкт-Петербургского госуниверситета Людмила Вербицкая
С 1 января 2020 года на 47% увеличатся ставки утильсбора в России
23:24 25-11-2019
С 1 января 2020 года на 47% увеличатся ставки утильсбора в России
Пикантные подробности: 41% россиян обмениваются интимными фотографиями и видеороликами
23:17 25-11-2019
Пикантные подробности: 41% россиян обмениваются интимными фотографиями и видеороликами
Плохие родители: все большее количество родителей наказываются за побои детей в России
23:04 25-11-2019
Плохие родители: все большее количество родителей наказываются за побои детей в России
200 тысяч рублей составляет средний размер банковского вклада Россиянина
22:50 25-11-2019
200 тысяч рублей составляет средний размер банковского вклада Россиянина
Турецкие археологи раскопали часть древнего ритуального комплекса возрастом около 8000 лет
22:42 25-11-2019
Турецкие археологи раскопали часть древнего ритуального комплекса возрастом около 8000 лет
Как снизить токсические вещества в продуктах?
22:31 25-11-2019
Как снизить токсические вещества в продуктах?
Падает спрос на большие загородные коттеджи
22:20 25-11-2019
Падает спрос на большие загородные коттеджи
Виллу не хотите? Почти 50% нового комплекса вилл премиум-класса распродано на Кипре
22:12 25-11-2019
Виллу не хотите? Почти 50% нового комплекса вилл премиум-класса распродано на Кипре