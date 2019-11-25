Как снизить токсические вещества в продуктах?

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала как употреблять цитрусовые, чтобы не наесться дифенила и зачем срезать кожуру с яблок и груш.

Повышенное содержание нитратов может наблюдаться в корнях и стеблях зелени, шпинате, свекле и моркови

Современное производство продуктов питания предусматривает использование технологий с использованием токсичных веществ. Однако существуют способы, чтобы сделать пищу безопасной.

Как сообщила изданию врач-диетолог Елена Соломатина для обеззараживания яблок или груш, покрытых для сохранности парафиновой пленкой, лучше всего подойдет нож. Им можно срезать кожуру, так как смыть слой парафина довольно проблематично. А вот сухофрукты курагу, финки, чернослив и другие надо обязательно мыть. Дело в том, что их обрабатывают сернистым газом, который полностью не улетучивается и дает осадок. Коме того, сушку для придания товарного вида часто смазывают глицерином или маслом.

Повышенное содержание нитратов может наблюдаться в корнях и стеблях зелени, шпинате, свекле и моркови. Поэтому в пищу следует употреблять верхушки салата, а кончики огурца с обеих сторон лучше не есть. Морковь и свеклу необходимо варить в открытой кастрюле, так как нитраты испаряются при термообработке.

Особую опасность представляет концентрат дифенила. Чаще всего этим препаратом обрабатывают цитрусовые, чтобы предупредить образование плесени на кожуре. Попадая в организм человека, дифенил может вызвать воспаление глаз, раздражение дыхательных путей, аллергические приступы, угнетение нервной системы, а также разрушает печень, почки и вредит сердечно-сосудистой системе. Проверить опрыскивали химикатом продукты довольно просто.

«Смочите ягоду клубники водой и положите на салфетку. Посмотрите, блестит ли влажное пятно, образовавшееся под ягодой, радужной пленкой. То же самое можно сделать, помыв ягодку в стакане. На поверхности воды растянется тонкая, бликующая разными цветами лужица, похожая на каплю бензина», — говорит врач-диетолог.

Источник: РГ