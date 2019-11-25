Плохие родители: все большее количество родителей наказываются за побои детей в России

В России появились дела, когда родителей наказывают за побои детей. В Твери суд отправил на обязательные работы мать, толкнувшую в спину малолетнего ребенка. При этом общее число граждан, наказанных за побои, в стране сократилось.

По данным Судебного департамента при Верховном суде России, в течение шести месяцев по статье КоАП «Побои» были наказаны 58,7 тысяч человек. По сравнению с таким же периодом прошлого года число штрафников-дебоширов немного уменьшилось. При этом суды стали строже подходить к таким делам, материалы чаще возвращаются в прокуратуру, иногда суды закрывают дела, считая, что виновнику достаточно устного замечания. Однако то, что статья стала применяться и к родителям, — достаточно новая практика.

Перенос статьи «Побои» (под которую попадают пощечины и шлепки, не оставляющие следа) в КоАП позволил ее активно применять в делах о семейном насилии. В последнее время в обществе вспыхнула активная дискуссия, как защитить жертв домашнего насилия. Вопреки критике, звучащей достаточно громко, декриминализация статьи «Побои», которую убрали из УК и внесли в КоАП, было правильным решением. Это упростило привлечение к ответственности дебоширов в тех случаях, когда у жертв нет даже легкого вреда здоровью. Практика показала, что всплеска насилия не произошло. В первые годы действия новых правил число дел о побоях резко выросло в силу того, что правоохранительные органы стали реагировать на нарушения, которые ранее оставались в темной зоне.

Теперь практика стабилизировалась. Вероятно, можно считать, что цифры судебной статистики теперь отражают реальный уровень, связанный с бытовым рукоприкладством.

В целом, защита женщин, пострадавших от семейного насилия, — это социальная задача. Только наказаниями ее не решить. Многие эксперты считают, что помимо прочего, нужна система помощи женщинам, попавшим в тяжелую семейную ситуацию. Например, юридическая клиника Московского государственного юридического университета планирует с весны прошлого года начать оказывать адресную помощь жертвам, пострадавшим от семейного насилия. Подробности рассказала «РГ» преподаватель кафедры практической юриспруденции Университета имени О.Е.Кутафина (МГЮА), адвокат Валентина Фролова.

Вы возглавляете в МГЮА Юридическую клинику по защите от дискриминации. Чем она занимается?

Валентина Фролова: Юридическая клиника по защите от дискриминации — пространство, где студенты учатся работать с уязвимыми группами людей (люди с инвалидностью и пострадавшие от насилия). Чаще всего мы консультируем родителей детей с инвалидностью по вопросам доступа к образованию. Весной 2020 года — планируем начать работать с пострадавшими от насилия в семье. В задачи студентов в клинике входит консультирование, правовой анализ ситуации, составление документов и инструкций. Мы набрали группу замечательных будущих юристов, которые активно интересуются тематикой клиники и искренне хотят помогать людям.

Но все-таки, студенты есть студенты. Способны ли они оказать достаточную помощь?

Валентина Фролова: Учитывая масштабы проблемы насилия в семье в России, очень важно подготовить наших студентов к работе с такими делами. Тем не менее, необходимо помнить два момента. Первое — качественная работа со случаями насилия в семье должна быть комплексной. Пострадавшим потребуется психологическая и социальная помощь, длительное сопровождение в судах. Эта задача не может решаться только силами студентов, поэтому клиника сотрудничает с Центром помощи пострадавшим от домашнего насилия. Весной 2020 года центр будет присылать нам конкретные правовые задачи, над которыми студенты будут работать совместно с куратором клиники. Но эта помощь не будет включать юридическое сопровождение в судах. Второе — работа с пострадавшими от насилия — специфическая задача для юриста, в которой, помимо знания права, важна хорошая эмоциональная подготовка. Мы внимательно разбираем со студентами разные аспекты консультирования, учимся правильно взаимодействовать со сложными темами и клиентами, пережившими травму.

Что можете посоветовать тем, кто страдает от семейного насилия? То есть, какое действие может предпринять тот, кто стал жертвой семейного насилия?

Валентина Фролова: Если вы или ваши близкие оказались в ситуации насилия, не молчите, обратитесь за помощью. Помните, что насилие в семье — противоправное действие. Никто, включая членов вашей семьи, не имеет права причинять вам физический или психологический вред. В первую очередь, необходимо обеспечить безопасность пострадавшей женщины и ее детей. Затем обратитесь за медицинской, юридической и психологической помощью. Если вы пострадали от физического насилия, как можно скорее обратитесь в полицию и в трампункт. Подробно опишите в полиции, что с вами произошло. Если это не первый случай насилия в вашей семье — обязательно скажите об этом. При осмотре врачом проследите, чтобы все полученные травмы были описаны, сообщите, что насилие совершено конкретным человеком. Если вам или вашим близким угрожают убийством или преследуют, необходимо также сообщить об этом в полицию. Сообщить о насилии в семье может любое лицо — сама пострадавшая или близкие.

Какие на ваш взгляд существуют недостатки в законодательстве, мешающие эффективно защищать граждан от насилия и дискриминации? Что бы вы предложили изменить?

Валентина Фролова: Вопрос обеспечения безопасности пострадавших остается самым важным. К сожалению, существующих правовых механизмов недостаточно для того, чтобы сотрудники полиции могли во всех случаях быстро обеспечить предотвращение повторения актов насилия. Такой мерой могут стать охранные ордера, введение которых сейчас обсуждается в рамках подготовки законопроекта против домашнего насилия. Охранный ордер представляет собой запрет виновнику жестокого обращения приближаться к пострадавшей, вступать с ней в контакт. Данная мера успешно применяется в других странах. Другим важным условием обеспечения безопасности является создание достаточного числа убежищ для пострадавших от насилия.

Чтобы получить помощь, обратитесь в некоммерческие организации, помогающие пострадавшим от насилия в вашем регионе. Вы также можете связаться с крупными женскими НКО для консультации и поиска ближайших сервисов помощи. Если вы пока не готовы предпринимать действия для выхода из ситуации насилия, вы все равно можете связаться с этими организациями, разработать план безопасности на случай повторения насилия. Как правило, вся оказываемая ими помощь конфиденциальна.

Источник: РГ