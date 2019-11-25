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Общество / Стиль жизни

Пикантные подробности: 41% россиян обмениваются интимными фотографиями и видеороликами

23:17 25.11.2019 Фото: pxhere.com
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Защитой личных данных обеспокоены немногие: 16% делают это с помощью  антивируса, 11% прибегают к продвинутым методам (VPN и шифрованию)

Пикантные подробности: 41% россиян обмениваются интимными фотографиями и видеороликами

Половина опрошенных Россиян не хранят интимные фото на телефоне

41% российских интернет-пользователей обмениваются интимными фотографиями и видеороликами. При этом 8% юзеров лично столкнулись с утечкой приватных изображений.

Не делятся подобным контентом 43% респондентов. Однако защитой личных данных обеспокоены немногие: 16% делают это с помощью  антивируса, 11% прибегают к продвинутым методам (VPN и шифрованию). Почти половина опрошенных (45%) ответили, что не хранят приватную информацию, а 33% не заботятся о собственной безопасности в Сети — они объясняют это тем, что им нечего скрывать, говорится в исследовании ESET.

В 2015 году компания уже проводила похожее исследование. Тогда оно показало, что обменом откровенными материалами занималось больше половины респондентов (53%). Эксперты связывают падение заинтересованности с увеличением обеспокоенности о сохранности личных данных.

В анонимном опросе участвовали более 2200 пользователей Рунета.

Источник: news.ru

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