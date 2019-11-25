С 1 января 2020 года на 47% увеличатся ставки утильсбора в России

С 1 января 2020 года будет проиндексирована ставка утилизационного сбора на колесные транспортные средства и прицепы. В отношении транспортных средств, ввозимых гражданами для личного пользования, вне зависимости от объема двигателя, она не изменится, отмечается в сообщении пресс-службы правительства.

Так, для машин с двигателем до 1 л. ставка утильсбора увеличится на 46,1%, на автомобили с двигателем 1-2 л. — рост составит около 112,4%, для транспортных средств с объемом от 3,5 л. двигателя предусмотрен рост ставки в 145%.

Напомним, согласно постановлению правительства размер базовой ставки равен 20 тысяч рублей для транспортных средств категории М1 и для машин с электродвигателем. Для всех остальных машин, в том числе самоходных и прицепов к ним — 150 000 рублей.

Утильсбор в России появился в 2012 году. Его вводили, чтобы создать условия для развития экологически безопасных технологий по переработке старых машин. Локализованные автоконцерны в качестве компенсации уплаты утильсбора получают промышленные субсидии.

Источник: РГ