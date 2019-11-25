25.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Дом / Общество

С 1 января 2020 года на 47% увеличатся ставки утильсбора в России

23:24 25.11.2019 Фото: pxhere.com
0

А на автомобили с двигателем 1-2 л. — рост составит около 112,4%, для транспортных средств с объемом от 3,5 л. двигателя предусмотрен рост ставки в 145%.

С 1 января 2020 года на 47% увеличатся ставки утильсбора в России

Утильсбор в России появился в 2012 году

Ставки утильсбора в России увеличатся с 1 января 2020 года. Об этом говорится в постановлении, подписанном премьер-министром Дмитрием Медведевым.

С 1 января 2020 года будет проиндексирована ставка утилизационного сбора на колесные транспортные средства и прицепы. В отношении транспортных средств, ввозимых гражданами для личного пользования, вне зависимости от объема двигателя, она не изменится, отмечается в сообщении пресс-службы правительства.

Так, для машин с двигателем до 1 л. ставка утильсбора увеличится на 46,1%, на автомобили с двигателем 1-2 л. — рост составит около 112,4%, для транспортных средств с объемом от 3,5 л. двигателя предусмотрен рост ставки в 145%.

Напомним, согласно постановлению правительства размер базовой ставки равен 20 тысяч рублей для транспортных средств категории М1 и для машин с электродвигателем. Для всех остальных машин, в том числе самоходных и прицепов к ним — 150 000 рублей.

Утильсбор в России появился в 2012 году. Его вводили, чтобы создать условия для развития экологически безопасных технологий по переработке старых машин. Локализованные автоконцерны в качестве компенсации уплаты утильсбора получают промышленные субсидии.

Источник: РГ

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Помогут ли такие сборы развитию экологически безопасных технологий по переработке старых машин?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Остеопороз: 4 способа предотвращения данного заболевания костей
00:40 26-11-2019
Остеопороз: 4 способа предотвращения данного заболевания костей
Умерла президент Санкт-Петербургского госуниверситета Людмила Вербицкая
00:31 26-11-2019
Умерла президент Санкт-Петербургского госуниверситета Людмила Вербицкая
С 1 января 2020 года на 47% увеличатся ставки утильсбора в России
23:24 25-11-2019
С 1 января 2020 года на 47% увеличатся ставки утильсбора в России
Пикантные подробности: 41% россиян обмениваются интимными фотографиями и видеороликами
23:17 25-11-2019
Пикантные подробности: 41% россиян обмениваются интимными фотографиями и видеороликами
Плохие родители: все большее количество родителей наказываются за побои детей в России
23:04 25-11-2019
Плохие родители: все большее количество родителей наказываются за побои детей в России
200 тысяч рублей составляет средний размер банковского вклада Россиянина
22:50 25-11-2019
200 тысяч рублей составляет средний размер банковского вклада Россиянина
Турецкие археологи раскопали часть древнего ритуального комплекса возрастом около 8000 лет
22:42 25-11-2019
Турецкие археологи раскопали часть древнего ритуального комплекса возрастом около 8000 лет
Как снизить токсические вещества в продуктах?
22:31 25-11-2019
Как снизить токсические вещества в продуктах?
Падает спрос на большие загородные коттеджи
22:20 25-11-2019
Падает спрос на большие загородные коттеджи
Виллу не хотите? Почти 50% нового комплекса вилл премиум-класса распродано на Кипре
22:12 25-11-2019
Виллу не хотите? Почти 50% нового комплекса вилл премиум-класса распродано на Кипре