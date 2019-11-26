Медицинский и оздоровительный туризм хочет развивать власть Новосибирской области

Санаторно-курортный комплекс региона представлен 27 организациями, которые имеют лицензии на осуществление медицинской деятельности, среди них и расположенные в Бердске.

Сама природа в Бердске лечит

В Новосибирской области подвели итоги первого конкурса «Медицинский туризм в Сибирском федеральном округе как фактор инициативы по изменению положительного образа жизни Сибири». Глава региона Андрей Травников поздравил победителей конкурса и вручил Благодарственные письма губернатора Новосибирской области за вклад в развитие внутреннего и въездного медицинского туризма в регионе.

Новосибирская область уже входит в двадцатку российских регионов, привлекательных для туристов, напомнил губернатор. У нас активно развивается деловой туризм, культурный, образовательный, событийный. Сегодня в регионе делают ставку и на такие направления как туризм медицинский и оздоровительный, сообщили в пресс-службе областного правительства.

Новосибирская область имеет высокие компетенции в области медицины, работают крупные медицинские — не только федеральные, но и региональные — центры, новосибирская медицина обладает высокими компетенциями в различных сферах, таких как эндопротезирование суставов, сердечно-сосудистая хирургия, микрохирургия глаза, экстракорпоральное оплодотворение, стоматологические услуги, оздоровление и реабилитация.

Ведущие лечебно-профилактические учреждения Новосибирской области оснащены самой современной диагностической аппаратурой, новейшим операционным оборудованием и инструментами, имеют квалифицированный персонал, владеющий уникальными методиками лечения, на многие из которых есть российские и зарубежные патенты.

Санаторно-курортный комплекс Новосибирской области представлен 27 санаторно-курортными организациями, которые имеют лицензии на осуществление медицинской деятельности, среди них и расположенные в Бердске. Регион обладает ценными лечебными ресурсами. В санаториях Новосибирской области используются минеральные лечебные и лечебно-столовые воды, сульфидные иловые грязи, лечебные свойства климата. Область планирует и дальше развивать медицинское и оздоровительное направления туризма, повышать качество и конкурентоспособность медицинских услуг, развивать телемедицинские технологии.

«Правительство Новосибирской области ведет целенаправленную работу, создавая условия для укрепления нашего потенциала по направлениям медицинского и оздоровительного туризма. И то, что мы сегодня подводим итоги конкурса, который посвящен именно медицинскому туризму, для нас чрезвычайно важно. Мне очень приятно, что руководители организаций приняли активное участие в этом конкурсе. Я уверен, что он был интересен как для организаторов, так и для участников», — отметил Андрей Травников.

На конкурсе, который организовали министерство экономического развития Новосибирской области и НОО общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства «Опора России», были представлены лучшие практики, программы и проекты в области медицинского туризма. Это более 70 участников из частных клиник, санаториев, фитнес-центров Новосибирской области, Красноярского края, Алтайского края. Определение лучших шло в девяти номинациях: «Пластический туризм», «Стоматологический туризм», «Медицинский туризм глазами СМИ», «Реабилитационный туризм: санаторно-курортное лечение», «Реабилитационный туризм: детский оздоровительный туризм», «Реабилитационный туризм: фитнес туризм», «Реабилитационный туризм: лечебный массаж», «Лечебный туризм: отоларингология», «Лечебный туризм: диализ».