26.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Чтобы у детей было все хорошо, пожелал мамам Бердска актер театра «Глобус» Александр Липовской

11:15 26.11.2019, Елена Белоусова Фото: Елены Белоусовой
0

На его счету работы в самых разных постановках — от русской и зарубежной классики, античной драматургии до современных пьес и сказок. Липовской не только актер, но и драматург. Профессию актера ему посоветовала выбрать мама.

Чтобы у детей было все хорошо, пожелал мамам Бердска актер театра «Глобус» Александр Липовской
Александру Липовскому выбрать профессию актера посоветовала мама

Денис Кораблев, Том Сойер, Людоед. Актерский диапазон Александра Липовского достаточно широк. Он десять лет служит в новосибирском театре «Глобус». На его счету работы в самых разных постановках — от русской и зарубежной классики и античной драматургии до современных пьес и сказок. Липовской не только актер, но и драматург. Он написал шесть пьес, три из которых идут в театрах Новосибирска и Алтая. Александр является постановщиком сценических боев в спектаклях театра «Глобус». С многогранным актером состоялась встреча в музее «Театр Бирюкова» Бердска 20 ноября.

Обаяние и природный шарм артиста с первых минут создали теплое, душевное общение и покорили зрителей. Дети и взрослые задавали вопросы, на которые искренне отвечал звезда «Глобуса».

Актер должен быть индивидуальностью

Актерскую профессию Александр выбрал по совету мамы.
— У актера должно быть трудолюбие, усердие и такое непонятное слово — талант. Поэтому на одного артиста тебе нравится смотреть, на другого нет, — ответил новосибирец.

Среди любимых актеров — Квентин Тарантино и Никита Михалков.
— Когда я смотрю «Свой среди чужих, чужой среди своих», то понимаю, что он снят в моем возрасте. Я понимаю, что у режиссера в голове сидит что-то очень мощное. Если бы мне выпала возможность, я бы с удовольствием сыграл Егора Шилова в этом фильме, — высказал свой восторг  гость музея.

Отвечая на вопрос, были ли актеры, на которых вы равнялись, Липовской сказал, что это не очень хороший путь — равняться на кого-то из актеров. Актер должен быть индивидуальностью. Зачем два Александра Петрова?
Любимая роль Александра — Алеша в «Черной Курице».

— В каждом спектакле есть любимые сцены, которые ты особенно ждешь. В этом спектакле все сцены любимые. Когда меня спрашивают, какую роль вы бы хотели сыграть в театре, я немного теряюсь. Мы не сами выбираем роли. Нам их дают. И всегда интересно, как ты с ней справишься. В контракте прописано, что мы не можем отказаться, — рассказывает наш герой.
Партнерш они тоже не выбирают, но, по признанию актера «Глобуса», актрисы в театре очень талантливы. А если бы судьба предоставила ему возможность сыграть со знаменитостью, долго уговаривать его не пришлось бы.
— Со всемирно известной, с любой. Если мне скажут: «Будешь, Саша, играть с Марион Котияр!». А я, мол, нет, хочу с Кирой Найтли. Такого не будет, — убежден сибиряк.

Ты есть, Дед Мороз!

Миссия театра, по мнению Липовского, — развлекать. Человек должен прийти и отдохнуть. Если он еще подумает о жизни — хорошо. У каждого спектакля разная миссия.
— Пока молодой, тебе кажется, что, чем страннее, тем лучше. Со временем ты понимаешь, а давайте нормально сделаем. Вот мы сейчас разденемся. Зачем? А вот все в зале удивятся.

Актера часто хвалят за талант и неординарность. Самая большая похвала артисту, когда одна маленькая девочка после того, как он вручил ей подарок, подошла и сказала:
— Мне говорили, что Деда Мороза нет. А ты, сказочный дедушка, есть!

Александр на встрече с большой теплотой высказался о маме, которая никогда не заставляла его и давала возможность заниматься тем, что ему нравится.
— В честь Дня матери я бы пожелал, чтобы у детей было все хорошо. Мамы ведь очень сильно переживают за детей. Чем лучше детям, тем лучше мамам, — резюмировал Александр Липовской.

Автор видео Елена Белоусова

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Часто бываете в "Глобусе"?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

МТС продает бизнес на Украине за $734 млн азербайджанскому оператору Bakcell
12:30 26-11-2019
МТС продает бизнес на Украине за $734 млн азербайджанскому оператору Bakcell
Больше денег на покупку экологичных автобусов даст муниципалитетам правительство Новосибирской области
12:28 26-11-2019
Больше денег на покупку экологичных автобусов даст муниципалитетам правительство Новосибирской области
СМИ: За растление малолетних задержали священника-педофила в Еврейской автономной области
12:15 26-11-2019
СМИ: За растление малолетних задержали священника-педофила в Еврейской автономной области
БердскПоджог: Сожгли выброшенные оконные рамы на третьем этаже общежития в Бердске
12:14 26-11-2019
Поджог: Сожгли выброшенные оконные рамы на третьем этаже общежития в Бердске
БердскЗа кражу 10 батарей и полотенцесушителей из дома в Раздольном 2 года и 7 месяцев условно на двоих получили воры в Бердске
12:00 26-11-2019
За кражу 10 батарей и полотенцесушителей из дома в Раздольном 2 года и 7 месяцев условно на двоих получили воры в Бердске
С 1 млрд рублей начнется строительство синхротрона в научном центре Новосибирска в 2020 году 1
11:45 26-11-2019
С 1 млрд рублей начнется строительство синхротрона в научном центре Новосибирска в 2020 году
Мигрирующая депрессия: Родственники могут быть в ответе
11:30 26-11-2019
Мигрирующая депрессия: Родственники могут быть в ответе
Улучшить нацпроекты предложила команда управленцев из Новосибирской области
11:29 26-11-2019
Улучшить нацпроекты предложила команда управленцев из Новосибирской области
Чем обрадовать и удивить коллег в Новогодней суете?
11:25 26-11-2019
Чем обрадовать и удивить коллег в Новогодней суете?
Утонченная фигура к Новому году
11:18 26-11-2019
Утонченная фигура к Новому году