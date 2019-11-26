Чтобы у детей было все хорошо, пожелал мамам Бердска актер театра «Глобус» Александр Липовской

На его счету работы в самых разных постановках — от русской и зарубежной классики, античной драматургии до современных пьес и сказок. Липовской не только актер, но и драматург. Профессию актера ему посоветовала выбрать мама.

Александру Липовскому выбрать профессию актера посоветовала мама

Денис Кораблев, Том Сойер, Людоед. Актерский диапазон Александра Липовского достаточно широк. Он десять лет служит в новосибирском театре «Глобус». На его счету работы в самых разных постановках — от русской и зарубежной классики и античной драматургии до современных пьес и сказок. Липовской не только актер, но и драматург. Он написал шесть пьес, три из которых идут в театрах Новосибирска и Алтая. Александр является постановщиком сценических боев в спектаклях театра «Глобус». С многогранным актером состоялась встреча в музее «Театр Бирюкова» Бердска 20 ноября.

Обаяние и природный шарм артиста с первых минут создали теплое, душевное общение и покорили зрителей. Дети и взрослые задавали вопросы, на которые искренне отвечал звезда «Глобуса».





Актерскую профессию Александр выбрал по совету мамы.

— У актера должно быть трудолюбие, усердие и такое непонятное слово — талант. Поэтому на одного артиста тебе нравится смотреть, на другого нет, — ответил новосибирец.

Среди любимых актеров — Квентин Тарантино и Никита Михалков.

— Когда я смотрю «Свой среди чужих, чужой среди своих», то понимаю, что он снят в моем возрасте. Я понимаю, что у режиссера в голове сидит что-то очень мощное. Если бы мне выпала возможность, я бы с удовольствием сыграл Егора Шилова в этом фильме, — высказал свой восторг гость музея.

Отвечая на вопрос, были ли актеры, на которых вы равнялись, Липовской сказал, что это не очень хороший путь — равняться на кого-то из актеров. Актер должен быть индивидуальностью. Зачем два Александра Петрова?

Любимая роль Александра — Алеша в «Черной Курице».

— В каждом спектакле есть любимые сцены, которые ты особенно ждешь. В этом спектакле все сцены любимые. Когда меня спрашивают, какую роль вы бы хотели сыграть в театре, я немного теряюсь. Мы не сами выбираем роли. Нам их дают. И всегда интересно, как ты с ней справишься. В контракте прописано, что мы не можем отказаться, — рассказывает наш герой.

Партнерш они тоже не выбирают, но, по признанию актера «Глобуса», актрисы в театре очень талантливы. А если бы судьба предоставила ему возможность сыграть со знаменитостью, долго уговаривать его не пришлось бы.

— Со всемирно известной, с любой. Если мне скажут: «Будешь, Саша, играть с Марион Котияр!». А я, мол, нет, хочу с Кирой Найтли. Такого не будет, — убежден сибиряк.

Ты есть, Дед Мороз!

Миссия театра, по мнению Липовского, — развлекать. Человек должен прийти и отдохнуть. Если он еще подумает о жизни — хорошо. У каждого спектакля разная миссия.

— Пока молодой, тебе кажется, что, чем страннее, тем лучше. Со временем ты понимаешь, а давайте нормально сделаем. Вот мы сейчас разденемся. Зачем? А вот все в зале удивятся.

Актера часто хвалят за талант и неординарность. Самая большая похвала артисту, когда одна маленькая девочка после того, как он вручил ей подарок, подошла и сказала:

— Мне говорили, что Деда Мороза нет. А ты, сказочный дедушка, есть!

Александр на встрече с большой теплотой высказался о маме, которая никогда не заставляла его и давала возможность заниматься тем, что ему нравится.

— В честь Дня матери я бы пожелал, чтобы у детей было все хорошо. Мамы ведь очень сильно переживают за детей. Чем лучше детям, тем лучше мамам, — резюмировал Александр Липовской.

Автор видео Елена Белоусова

