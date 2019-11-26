Подготовка автомобиля к зиме: о чем не забыть?

Лето в Сибири — это три радостных месяца, а все остальное — зима. Но пока не пришли настоящие холода, автолюбителям стоило бы пройтись по списку необходимых мероприятий.



С помощью специалистов СТО, опытных водителей и инструкторов автошкол мы выделили девять главных пунктов подготовки автомобиля к холодному времени года.

1 Проверить аккумулятор. При температуре -30 на улице реальные стартовые токи АКБ падают практически вдвое. Наличие даже самого хорошего и дорогого аккумулятора не гарантирует запуск автомобиля. Сэкономить можно, просто купив качественный российский аккумулятор, не уступающий по своим техническим параметрам импортным.

2 Проверить масло. Вязкость масла влияет на работу двигателя. Любой продавец специализированного магазина поможет подобрать масло, подходящее вашему автомобилю, и сохранить заводскую гарантию, если машина новая. Слишком густое масло будет плохо омывать узлы и агрегаты, двигатель будет быстрее перегреваться.

3 Выбрать антифриз. Готовую смесь антифриза и воды можно купить на любой заправке, но лучше воспользоваться услугами проверенного магазина. Это избавит вас от возможных проблем с перегревом двигателя, в случае которого придется выложить кругленькую сумму на замену прокладок.

4 Проверить ремни и патрубки. Обычно эти узлы проверяют во время регулировки (каждые 50000 км). Если даже не планируете это мероприятие, заехать на СТО не будет лишнем. Специалист проверит состояние всех соединений. Предстоящие низкие температуры могут ослабить ремни и патрубки, и если что-то выйдет из строя в дороге, то придется эвакуироваться.

5 Поменять щетки стеклоочистителя и жидкость-омыватель. Мокрый снегопад, метель или внезапный туман не застанут врасплох, если вовремя заменить щетки-стеклоочистители. Сделаны они, как правило, из резины или других материалов, со временем теряющих качество. Опытные водители рекомендуют менять скребки хотя бы раз в год. С выбором стеклоомывателя нужно быть особенно осмотрительным: дешевые подделки могут своими парами вызвать аллергические реакции и отравления.

6 Проверить резину. Убедитесь, что зимняя резина, припасенная с прошлого сезона, все еще годится для использования. Проверьте давление в каждой шине. Протектор спущенной шины «закрывается», что снизит и без того затрудненное сцепление. Рекомендуемое давление для вашего автомобиля наверняка указано в руководстве по эксплуатации.

7 Проверить систему обогрева салона. Прочистить отопительную систему нужно обязательно, ведь ее правильная работа — залог поддержания микроклимата. Это и влажность, которая в критический момент усилит запотевание окон, и тепло, которое на зимней дороге будет на вес золота.

8 Проверить полный привод. Система полного привода, служившая безотказно на весенней грязи, могла получить незаметные дефекты за лето. Заедьте на стойку, не пожалейте денег и проверьте все узлы и агрегаты. В случае обильных снегопадов или в дальнем пути это, возможно, станет вашим спасением.

9 Проверить аварийный набор. Зимой аварийный набор ценится высоко. Даже если вам он, дай бог, не понадобится, вы всегда сможете прийти на выручку другим участникам дорожного движения. В багажнике опытные автолюбители хранят моторное масло, жидкость стеклоомывателя и охлаждающую жидкость, скребок, лопату, цепи, ветошь, фонарь, запасные перчатки, а ботинки (унты) или даже покрывало помогут согреться, если плохо работает печка.