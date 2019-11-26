Я беременна? Как определить беременность?

Для многих женщин самым желанным в жизни является рождение детей. Именно эти крошки приносят часы радости и недосыпания. Конечно же, детей не приносит аист, для начала необходимо забеременеть. Девять месяцев вынашивания сопровождаются различными сложностями: токсикоз, давление, головокружение и еще много «приятных бонусов», но все это быстро забывается, когда в вашем доме появляется малыш. В данной статье мы более подробно рассмотрим начальные этапы беременности и как вообще понять, что женщина скоро станет мамой.

После того, как вы решили, что пора стать родителями, походы в аптеку для покупки тестов на беременность становятся нормой жизни. Это наиболее быстрый и достоверный способ узнать, что все удалось, и скоро вы станете счастливыми папой и мамой. Есть и другие способы, как диагностировать беременность.

Существуют явные и предположительные признаки беременности

К предположительным относятся в первую очередь изменение аппетита, приступы тошноты и рвоты. Также следует выделить такой фактор как излишняя раздражительность, из-за выделения большого количества гормонов в организм женщины. Часто возникает дополнительная пигментация на теле, особенно в области живота и груди. А сами соски становятся более грубыми, в связи с подготовкой к рождению ребенка. Явными признаками выступают прекращение менструаций, появление выделений из груди и изменение формы матки. К шестой недели беременности уже отчетливо отмечается ее увеличение.

Вообще, диагностирование беременности происходит различными способами. Так опытный гинеколог после осмотра может вынести свой вердикт. Пальпация, т.е. ощупывание, дает возможность руками по положению матки определить, беременна ли женщина или нет. Аускультация (прослушивание) может тоже помочь в диагностике беременности, но это уже на более поздних сроках, когда плод достаточно подрос и сердцебиение можно прослушать.

Анализ крови на беременность или «хорионический гонадотропин»

С помощью исследования крови на ХГЧ или по-другому хорионический гонадотропин (гормон, который вырабатывается в организме женщины только после того, как оплодотворенная яйцеклетка прикрепляется к стенке матки) определить беременность можно со 100% вероятностью. На сегодняшний день этот анализ является самым простым и действенным способом для определения беременности. С его помощью можно так же удостовериться, что все протекает хорошо и плод развивается нормально, для этого анализ сдают повторно, в динамике через 2-3 дня. Если показатель ХГЧ растет, это значит, ребенок развивается, и вам не о чем беспокоиться.

Делаем УЗИ исследование

Исследование УЗИ может показать не только сам факт беременности, но и размеры плода, его состояние и развитие, обнаружить болезни, которые могли появиться, поскольку организм при беременности становится не готов сопротивляться вредным проявлениям природы. Этот способ позволяет установить срок беременности и предположительную дату родов. И впервые показать родителям их еще не рожденного кроху, если есть возможность, обязательно возьмите будущего папу на УЗИ исследование.

Установив факт беременности, не стоит забывать своевременно сдавать все анализы. Результаты анализов крови и мочи являются главными показателями в протекании беременности, именно по их изменениям можно вовремя просмотреть отклонения от нормы и принять соответствующие меры.

Наблюдение у квалифицированных врачей во время беременности является основополагающим моментом в успешном вынашивании плода и благополучных родов. Лучше всего найти своего врача – гинеколога, который будет вести женщину весь период беременности. Врач должен владеть полной информацией обо всех болезнях будущей матери, ее вредных привычках, образе жизни. В таком случае, он сможет быстро сориентироваться и назначить необходимые дополнительные обследования, если что – то будет беспокоить пациентку.

Всегда следует помнить, что беременность — самое чудесное время для каждой женщины. Необходимо беречь себя и будущего ребенка, ведь мир для него начинается именно с вас, он чувствует все переживания, считывает эмоции и настроение мамы, поэтому во время вынашивания самое главное — спокойный настрой и умиротворение. Занимайтесь любимыми делами, смотрите на красивые вещи, не переставайте баловать себя, и тогда 9 месяцев пролетят незаметно. И вам непременно еще раз захочется подарить маленькому человеку жизнь.