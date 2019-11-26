Тайна блокадницы: Потеряла родных в Ленинграде жительница Бердска

Детский сад эвакуировали из блокадного города в Курган. Людмила Алексеева не знала, что была удочерена, пока после смерти матери не нашла справку из детдома.

Людмиле Алексеевой известно только то, что звали ее до удочерения Федоровой Людмилой Федоровной

До сих пор не знает, кто были ее родители, жительница Бердска Людмила Алексеева, родившаяся в блокадном Ленинграде. Сначала пыталась найти родных, но все ее попытки оказались тщетны. Потом поняла, что делать этого не нужно. Она была очень благодарна тем людям, которые растили и воспитывали, как своего, чужого ребенка.

Теперь Людмила Сергеевна, оглядываясь в прошлое, может только предположить, что ее приемные родители были знакомы еще до войны. Отец, Сергей Иванович, ушел на фронт в первые месяцы войны и дошел до Берлина. Домой вернулся спустя год после Победы. И хотя Люда тогда была маленькой, она очень хорошо помнит, как он появился в их доме.

На улице смеркалось. Людочка дремала на кровати. Почувствовала, что в комнату кто-то вошел. Открыла глаза и увидела склонившихся над ней маму и мужчину, в накинутой на плечах плащ-палатке. Девочка повернулась на бок и прошептала: «Папа». А папа протянул ей пряник.

Отец вернулся с войны

Автор видео Галина Панчева



Жили они в Кургане. Очень дружно. Спустя несколько лет у Людмилы появилась сестренка — Анюта. По словам бердчанки, она никогда не чувствовала, что папа с мамой любят сестренку больше, чем ее.

Всегда найдутся добрые люди, которые всем « раскроют» правду и забросят в душу тень сомнения. Так было и с Людмилой. Услышала она, как женщины говорили, что Александра Александровна, так звали маму Людмилы, взяла старшую девочку из детдома.

«Ты мне родная!»

Автор видео Галина Панчева



— Идем с мамой по улице. Я спрашивают у нее: мама, правда, что я вам не родная? И заплакала. А она мне в ответ: «Почему ты так думаешь, я тебя очень люблю. Кто тебе мог сказать, что ты не родная. Если бы ты мне не была родная, я не приехала бы к тебе, не гуляла бы с тобой».

Возможно, после этого случая Люда никогда больше не задумалась бы о том, родная ли она дочь своим родителям. Только произошло несчастье. Когда девочке было 11 лет, мама умерла. Прямо на работе. От осложнения гриппа, перенесенного на ногах. Ее даже не привозили домой. Гроб с телом поставили в красном уголке. И люди потоком шли прощаться с Александрой Александровной, сотрудницей горкома партии, толковым специалистом в сельском хозяйстве.

После смерти мамы некоторое время дочери жили с отцом. Но прошло меньше года, когда отца женили. На заведующей школой. Людмила не нашла общего языка с матерью. Собрала чемодан и уехала в деревню к тетке Рае, маминой сестре. Там и воспитывалась.

Злополучная справка

Автор видео Галина Панчева



— Решила удостовериться в слухах о своем удочерении. Так вот, тети Раи не было дома, и я забралась в ее документы. И нашла справку вместе с фотокарточкой, где я совсем маленькая. К сожалению, успела прочесть и запомнить месяц и год рождения, 26 декабря 1941 года, и имя — Федорова Людмила Федоровна. Кто-то пришел домой. Я никому ничего не сказала, — поделилась воспоминаниями Людмила Сергеевна.

Хотя тете Рае приходилось нелегко, у нее было своих четверо детей, она настояла на том, чтобы Люда окончила 10 классов.

— Мама очень хотела, чтобы ты поступила в институт, — говорила она Людмиле.

Да только Людмила все решила по-своему. Она понимала, что тете и так нелегко тянуть на себе и своих детей, и ее — приемыша, и потому после школы поступила в железнодорожное училище. Тетка все равно продолжала помогать ей — снимала комнату в Кургане. А вот с отцом и его женой у Людмилы продолжали сохраняться прохладные отношения.

Людмила получила профессию токаря и направление в вагонное депо Челябинска, где проработала два года.

Каждые выходные Людмила на поезде отправлялась к тете Рае. В поезде и познакомилась со своим будущим мужем. Тот возвращался из армии. Родом был из Бердска. Ехали в одном купе и соседи на какой-то станции отправили их за пирожками. Поезд тронулся, и молодые люди едва успели запрыгнуть в последний вагон.

Приехал за невестой в Курган

Автор видео Галина Панчева



Они переписывались целый год. Людмила ни слова не сказала своим родным о том, что у нее есть поклонник. Вдруг приходит письмо, где ухажер пишет, что едет за Людмилой.

Все родные были в шоке. Тетя Рая не разрешила Людмиле никуда уезжать, пока та не распишется со своим Виктлором. Расписались в один день. Родственники в спешном порядке начали готовить Людмиле приданое. Кто принес одеяло, кто шторы, кто в срочном порядке закупил ткань и шил наволочки, пододеяльники и простыни.

— Перед отъездом зашли в Кургане к отцу. Купили водку и ликер. Посидели за столом. Тогда жена отца сказала: «Люсенька, ты прости меня, что с нами не жила». Пожелали нам счастья. Но вот подарить ничего не подарили.

Дальше путь молодоженов лежал в Бердск. Шел январь 1963 года. До весны Людмила посидела дома. А потом пошла искать работу. Приняли лаборантом на химзавод. Там и отработала 30 лет. С химзавода и ушла на пенсию.

Вместе с мужем Людмила вырастила двоих сыновей. Семь лет назад осталась вдовой.

Год назад Людмила побывала в городе, где родилась. Санкт-Петербург до того запал ей в душу, что она провела немало времени за вышиванием. В спальне у нее развешены вышитые картины с видами северной столицы.

— Сначала у меня было большое желание найти родных по крови людей. А потом подумала, что если я их найду, будет тяжело и им, и мне. К тому же, справку о своем удочерении, которая могла пролить хоть какой-то свет на мое прошлое, после смерти тети Раи я так и не нашла, — вздохнула Людмила Сергеевна.

Хотя у Людмилы Алексеевой и нет никаких документов, что родилась она в блокадном Ленинграде, бердское общество жителей блокадного Ленинграда считает ее своей.