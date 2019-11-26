Генплан против: власть запретила строить магазин или кафе в частном секторе Бердска

Мэрия Бердска отказалась предоставить разрешение использовать землю под строительство точки торговли или общепита. По этому поводу глава города Евгений Шестернин даже подписал отдельное постановление.
Речь идет о земельном участке площадью 640 кв. метров у дома №27 на ул. Красная Сибирь. При этом в указанном месте плотная застройка частного сектора.
Запретить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка под торговый объект решили на публичных слушаниях 6 ноября.
— Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования объекта капитального строительства и земельного участка… (запрашивается условно разрешенный вид использования земельного участка – «Земельные участки, предназначенные для размещения торговли, общественного питания и бытового обслуживания»; объекта капитального строительства – «Объекты розничной торговли, включающие магазины товаров первой необходимости, общей площадью более 150 кв. м»), в связи с тем, что размещение объекта капитального строительства не соответствует генеральному плану города Бердска, документации по планировке территории, — говорится в постановлении.
Правильное решение: нечего в середину частного сектора какую то пивнушку очередную тыкать!