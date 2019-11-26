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Генплан против: власть запретила строить магазин или кафе в частном секторе Бердска

10:30 26.11.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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У дома №27 на ул. Красная Сибирь решили построить торговый объект, чиновники отказали — генеральным планом не предусмотрено, не вписывается в планировку территории.

Генплан против: власть запретила строить магазин или кафе в частном секторе Бердска
Бердск развивается по генплану

Мэрия Бердска отказалась предоставить разрешение использовать землю под строительство точки торговли или общепита. По этому поводу глава города Евгений Шестернин даже подписал отдельное постановление.

Речь идет о земельном участке площадью 640 кв. метров у дома №27 на ул. Красная Сибирь. При этом в указанном месте плотная застройка частного сектора.

Запретить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка под торговый объект решили на публичных слушаниях 6 ноября.

— Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования объекта капитального строительства и земельного участка… (запрашивается условно разрешенный вид использования земельного участка – «Земельные участки, предназначенные для размещения торговли, общественного питания и бытового обслуживания»; объекта капитального строительства – «Объекты розничной торговли, включающие магазины товаров первой необходимости, общей площадью более 150 кв. м»), в связи с тем, что размещение объекта капитального строительства не соответствует генеральному плану города Бердска, документации по планировке территории, — говорится в постановлении.

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От редакции

Решили расстроить частный дом?

Аноним, 26 ноября 2019 10:35
отличный пример на вопрос "зачем нужен генплан".
Правильное решение: нечего в середину частного сектора какую то пивнушку очередную тыкать!
Аноним, 26 ноября 2019 10:41
Дураки наверно не с той стороны зашли . Примеры перекресток Суворова и Маяковского магазин мебели без проблем перекресток Маяковского Красная Сибирь шиномонтажка с парковкой на тротуаре люди тачки по дороге обходят без проблем . Это только на вскидку вспомнил и надеюсь читатели Курьера дополнят этот список .

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