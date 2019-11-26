За кражу 10 батарей и полотенцесушителей из дома в Раздольном 2 года и 7 месяцев условно на двоих получили воры в Бердске

Приговор Бердского горсуда вступил в силу. Ущерб от разбитого кирпичом окна составил 6000 рублей, от оторванных радиаторов отопления — 34 500 рублей. Пьяных воров поймали с поличным. Недострои в микрорайоне Раздольном стоят брошенными.

Воры проникли в пустующий дом, разбив окна

Вступил в законную силу приговор в отношении Козырева и Шафрыгина, которые вынесли десяток батарей из брошенных домов микрорайона Раздольного Бердска. Приговором Бердского городского суда Новосибирской области от 21 октября 2019 года признаны виновными и осуждены: Козыреву назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 3 месяца условно, Шафрыгину — лишения свободы на срок 1 год 4 месяца условно, обоим с испытательным сроком 2 года, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Подельники признаны виновными в том, что в период с 23 часов 7 июня до 00 часов 8 июня 2019 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения вступили в предварительный преступный сговор, направленный на тайное хищение имущества ООО, с незаконным проникновением в помещение – из строящегося дома в Бердске, распределив между собой преступные роли.

С этой целью ночью 8 июня Козырев и Шафрыгин подошли к нежилому строящемуся дому в микрорайоне Раздольном, где, «реализуя задуманное, действуя умышленно, тайно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно, группой лиц, предварительно договорившись». Шафрыгин согласно отведенной ему преступной роли с помощью найденного кирпича, разбил стеклопакеты двух окон. Затем оба незаконно проникли во внутрь, где действуя согласованно, с помощью заранее приготовленных пассатижей, газового и разводного ключей демонтировали радиаторы отопления и полотенцесушители.

Похищенное имущество вынесли через окно, причинив ООО ущерб на общую сумму 34 058 рублей. Однако не смогли довести свой умысел до конца по независящим от них обстоятельствам, так как были задержаны сотрудниками полиции. Разбитое кирпичом окно оценили в 6000 рублей.

Уголовное дело рассмотрено в особом порядке в связи с согласием подсудимых с предъявленным обвинением. Приговор Бердского суда от 21 октября не обжалован, вступил в законную силу 1 ноября, рассказали в горсуде.

Воров поймали с поличным, рассказали «Курьер. Среда. Бердск» жители Раздольного, ставшие очевидцами происшествия и вызвавшие полицию. Они утверждают, что пропало 10 батарей из домов.

Бесхозный микрорайон

Мэрию Бердска беспокоит состояние стройплощадки отдаленного микрорайона. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», после банкротства застройщик ЦСК бросил как возведенные дома, так и котлован под предполагаемый новый дом. Бесхозная стройплощадка подвергается разграблению, как и пустующие дома. В них проникают злоумышленники и уносят все, что можно.

Мэр Бердска Евгений Шестернин приказал усилить контроль за брошенными объектами, чтобы не допустить несчастного случая с детьми.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», директора ЦСК Андрея Осипова осудили за халатность и ущерб в 21 млн рублей. Осипов, будучи проректором по хозчасти НГУ, подписывал акты невыполненных работ при ремонте общежитий. Суд приговорил его к 10 месяцам исправработ, но освободил от наказания в связи с истечением срока давности. Ущерб вузу он возместил. В НГУ Осипов работал в 2015-2016 годах, уже после того, как стала понятна бесперспективность Раздольного, где собирались построить город-сад.

Проблемный Раздольный

С августа 2015 года новоселы Раздольного начали обращаться с исками в суд. А чуть ранее ЦСР судился с мэрией Бердска по поводу земли и градостроительного плана. Застройщику бердская власть предоставила участок площадью 170 га под строительство микрорайона, который рассчитан на дома разного формата

Еще в 2014 году жители Раздольного жаловались, что приобрели не такое жилье, как им обещали в рекламе. Бердчане переехали в сданные в эксплуатацию дома без питьевой воды и подведенного газа. Во многих домах нет отмосток, участки не разровнены, а в микрорайоне нет асфальтированных дорог и благоустройства.

Застройщик ссылался на экономические проблемы, в том числе санкции США, которые затормозили выдачу кредитов.

Андрей Осипов, директор компании застройщика — ЗАО «Центр строительной комплектации» (ЦСК), заявлял тогда, что не меньше жителей заинтересован в том, чтобы проект развивался. Акционеры хотят вернуть деньги, а без развития проекта это невозможно.

Здесь будет город-сад?

Переселение в микрорайон Раздольный началось в 2012 году. Тогда были построены одноэтажные дома. Люди продавали квартиры и переезжали ближе к природе, польстившись на красивые обещания застройщика.

В мае 2014 года представители Раздольного на заседании инвестиционного совета в мэрии Бердска рассказывали о перспективах своего проекта, который, по их мнению, положительно изменит имидж города и его экономику. Если тезисно процитировать Руслана Бойванова и Юрия Лохова, представлявших Раздольный, то новый микрорайон — это:

одна из точек роста Бердска, глобальный подход и мечта, будущий кластер инновационных предприятий и наукоемких производств, жилье для умных людей, европейские виллы с мастерскими и магазинчиками, где найдут себе место и ученые, и ремесленники.

Тогда речи эти очевидно понравились и. о. мэра Бердска Андрею Михайлову. Он выразил готовность поддерживать проект под названием «Раздольный», сообщал «Курьер. Среда. Бердск». А жители тем временем написали обращение на имя президента Путина.

Это был 2014 год. С тех пор в Раздольном возведено 6 трехэтажных двухподъездных дома, несколько десятков одноэтажных. А местные жители много лет мучились из-за отсутствия газа, воды, электричества. И никакой инфраструктуры. Обещанного города-сада не случилось.

Вскоре застройщик обанкротился. Недостроенные дома и стройплощадки в Раздольном стоят брошенными, что беспокоит бердскую власть.

— Участок принадлежит ЗАО ЦСК. Однако в настоящее время юридическое лицо находится в стадии ликвидации, стройка не ведется. Территория огорожена забором, но стройматериалы с площадки разворовывают, в том числе разбирают ограждение. На площадке вырыт котлован, валяется строительный мусор, — рассказала замначальника юротдела мэрии Наталья Гончарова.

Она отметила, что еще в сентябре 2018 года администрация Бердска направила письмо управляющему ЦСК с требованием привести стройплощадку в соответствие. Но никаких мер до сего времени не принято.

Начальник управления градостроительства Федор Каравайцев подтвердил, что строительная компания, застраивавшая Раздольный, находится в стадии банкротства.

— Мы не раз выходили на конкурсного управляющего, но никакие действия не принимаются. Разрешения на строительство у них уже закончились, констатировал Каравайцев.

А с недавних пор, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск» конкурсный управляющий ЦСК выставил на торги земли Раздольного в общей сложности за 1,9 млрд рублей.