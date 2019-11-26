Семья Нагаевых из Бердска представляла на конкурсе «Семейные ценности» в Москве Новосибирскую область

На форуме бердских молодых семей дети участвовали в мастер-классах по квиллингу и рисованию, слушали музыкальные номера и играли с аниматорами. А мамы получали подарки в День матери.

На форуме наградили самые активные семьи города

22 ноября прошел форум молодых семей Бердска. Мамы, папы, дочки и сыночки собрались,чтобы подвести итоги реализации проекта «Молодая семья», итоги работы клуба «Молодая семья» и поучаствовать в награждении самых активных семей города и победителей конкурса «Моя мама самая-самая». Торжества приурочили ко Дню матери.

Ребятишки поучаствовали в мастер-классах по квиллингу и рисованию. Затем взрослые переместились в актовый зал на торжественную часть мероприятия, в это время ребят развлекали аниматоры отдела по делам молодежи.

Заместитель главы администрации по социальной политике Сергей Носов в приветственной речи заметил, что крепкая семья — основа государства. Поздравил мамочек и пожелал, чтобы в семьях был мир и покой и уют.

По словам ведущего специалиста отдела по делам молодежи, руководителя клуба «Молодая семья» Юлии Трухановой, городской клуб существует уже более пяти лет. На тематических встречах мамы и папы занимаются творчеством, встречаются со специалистами.

Семьи из Бердска в 2019 году принимали участие в различных областных конкурсах. Семья Нагаевых одержала победу в областном конкурсе «Семейные ценности» регионального этапа Всероссийского конкурса «Семья года» и участвовала во втором туре в Москве. Самые активные участники получили благодарственные письма и подарки.

— Я очень рада, что вы находите время для общения с детьми. Это самое дорогое. Дети — это счастье. Я желаю, чтобы у вас на все хватало времени. Не забывайте уделять время себе. Счастливая, здоровая мама — это самая классная мама! — сказала директор управления образования и молодежной политики Жанна Тузова.

Праздничный вечер украсили вокальные номера победителей городского семейного конкурса «Два голоса».

Автор видео Елена Белоусова

