Как использовать старый смартфон после покупки нового

Как правило, купив новый смартфон, никто не спешит избавляться от старой модели

Если у вас дома есть мини-музей старых мобильных телефонов, самое время пустить их в дело. Но как сделать бесполезные гаджеты чуть более полезными?

Как правило, купив новый смартфон, никто не спешит избавляться от старой модели. «Пусть полежит, еще пригодится», — обычно думаем мы в таких случаях. А вот редакция американского издания Popular Mechanics не согласна с такой философией, поэтому предлагает варианты применения устаревших моделей телефонов.

Система домашней безопасности

Зарядите старый телефон и скачайте приложение для наблюдения за домом, например, AtHome Video Streamer. Установите гаджет так, чтобы камера была обращена в сторону помещения, за которым вы хотите наблюдать. На новый смартфон скачайте приложение AtHome Camera, которое синхронизируется с AtHome Video Streamer. Система будет отправлять уведомления на ваш новый телефон при обнаружении движения.

Видеоняня

Принцип тот же, что и в предыдущем пункте. На оба смартфона загрузите приложение Cloud Baby Monitor, Dormi или Baby Monitor 3G. Убедитесь, что камера самодельной видеоняни, которая стоит в комнате ребенка, находится достаточно близко к малышу, но при этом достаточно далеко, чтобы показывать комнату целиком. Следуйте инструкциям и обязательно настройте параметры конфиденциальности, чтобы никто, кроме вас, не мог видеть вашего ребенка. Проверьте, что WiFi защищен паролем.

GPS-трекер

Вы тот человек, который постоянно забывает, где припарковал свою машину? Или, может быть, вы беспокоитесь, чтобы ее не угнали? Скачайте на новый телефон приложение «Найти iPhone» или Find My Device и следуйте инструкциям. Подключите старый девайс к портативному зарядному устройству, положите в бардачок и спокойно идите на работу/к друзьям/по магазинам, не беспокоясь за безопасность вашего авто.

Видеорегистратор

Подключите старый смартфон к источнику питания, закрепите на держателе и скачайте специальное приложение вроде Autoboy Dash Cam.

Ну, и, конечно, вы можете продать свой старый смартфон или сдать на утилизацию. Программа утилизации действует у Samsung, «М.Видео», интернет-магазина «Дисконт-техника».

Источник: РБК