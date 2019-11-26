Украл 200 млн рублей с металлического счета клиента глава банка в Бурятии

По данным полиции, 56-летний ранее не судимый председатель коммерческого банка Улан-Удэ обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), ему грозит до 10 лет колонии.

Председателя правления банка в Бурятии осудят за кражу 200 млн рублей

Уголовное дело в отношении председателя коммерческого банка Улан-Удэ, которого обвиняют в краже 200 млн рублей с металлического счета клиента, направлено на рассмотрение суда, сообщает пресс-служба Главного управления МВД по Бурятии в понедельник.

По данным ведомства, 56-летний ранее не судимый мужчина обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), ему грозит до 10 лет колонии.

«Установлено, что в 2015-2016 году председатель правления коммерческого банка, используя служебное положение, совершил хищение средств с обезличенного металлического счета клиента банка. В результате клиенту был причинен материальный ущерб на общую сумму свыше 200 млн рублей, то есть в особо крупном размере», — говорится в релизе.

Отмечается, что преступление произошло в 2015-2016 годах, выявлено оно было сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупция МВД Бурятии при содействии ФСБ. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

Источник: Интерфакс