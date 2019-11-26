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Образование / Общество

Умерла президент Санкт-Петербургского госуниверситета Людмила Вербицкая

00:31 26.11.2019 Фото: wikipedia.org
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Президент России Владимир Путин отметил огромную духовную силу и внутреннее достоинство Людмилы Вербицкой, ушедшей из жизни в минувшее воскресенье.

Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
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Умерла президент Санкт Петербургского госуниверситета Людмила Вербицкая

Путин выразил соболезнования родственникам Людмилы Вербицкой

Президент России Владимир Путин отметил огромную духовную силу и внутреннее достоинство Людмилы Вербицкой, ушедшей из жизни в минувшее воскресенье. Как сообщает сайт Кремля, свои соболезнования в связи со смертью президента Санкт-Петербургского госуниверситета Вербицкой глава государства выразил в телеграмме, направленной ее дочерям Елене Всеволодовне и Виктории Всеволодовне.

«Примите глубокие соболезнования, искренние слова поддержки и участия в связи с постигшим вас горем — кончиной матери, Людмилы Алексеевны Вербицкой, — написал президент. — Людмила Алексеевна была выдающимся ученым, талантливым педагогом и наставником, человеком огромной духовной силы и внутреннего достоинства».

«Своей многогранной научной, преподавательской, общественной деятельностью, всей своей жизнью она утверждала великую ценность культуры, образования, просвещения, русской литературы и русского языка, внесла поистине неоценимый вклад в развитие в нашей стране гуманитарного знания, традиций подвижничества, беззаветного служения избранному делу, людям, Отечеству, — подчеркнул Путин. — Светлая память о Людмиле Алексеевне Вербицкой навсегда сохранится в сердцах ее близких, коллег, учеников. В наших сердцах»

Ранее пресс-секретарь главы государств Дмитрий Песков заявил журналистам, отвечая на вопрос ТАСС, что Путин найдет возможность попрощаться с Людмилой Вербицкой, однако не уточнил, поедет ли Путин на похороны. «Так или иначе президент найдет возможность попрощаться с Людмилой Алексеевной [Вербицкой], — сказал Песков. — Он очень по-доброму относился к ней, очень ее ценил, они действительно были друзьями».

Людмила Вербицкая умерла в воскресенье на 84-м году жизни. Она была ректором СПбГУ с 1994 по 2008 год, в 2008 году — избрана на должность президента университета. С 2013 по 2018 год она также являлась президентом Российской академии образования. Вербицкая была автором более 300 научных и учебно-методических работ.

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