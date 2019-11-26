Широкий спектр услуг в Кредитно — страховом агентстве «Авто Статус»

Авто Статус это помощь в получении авто и потребительского кредита, в том числе под залог автомобиля или недвижимости.

Авто Статус это помощь в получении авто и потребительского кредита

Наши направления деятельности различны: мы страхуем не только ОСАГО, но и КАСКО, а так же застрахуем от несчастного случая, домов, дач, квартир и т.д. Авто Статус это помощь в получении авто и потребительского кредита, в том числе под залог автомобиля или недвижимости.

В деятельности агентства Авто Статус имеются и дополнительные направления:

— продажа сервисных карт аварийного комиссариата НСО( эвакуация, подвоз бензина, замена колеса, оформление ДТП, разблокировка салона и т.д.);

— помощь в восстановлении КБМ (скидка за безубыточность по ОСАГО;

— комиссионное оформление автомобилей;

— оформление договора купли продажи и заявление в ГИБДД;

— проверка автомобиля на наличие регистрационных ограничений;

— бесплатная помощь в открытии расчетного счета для ИП и ООО;

— бесплатная помощь в получении кредитных и дебетовых карт и бесплатные консультации по правильному их использованию ими и возможностью дополнительного заработка;

— экспресс кредиты от 3000 до 200000 рублей на услуги агентства (в том числе на страхование ОСАГО, КАСКО, имущества);

— помощь в получении денежного кредита под залог ПТС;

— и многое другое.

Мы уважаем каждого клиента и работаем для вас!

Телефоны для связи:

WhatsApp — 8-952-944-00-91

8-913-929-47-05 (ОСАГО, КАСКО,страхование дач, домов, квартир, КАСКО,автокредит, кредитные, дебетовые карты)

8-913-929-47-01 (ОСАГО, договор купли-продажи, заявление в ГАИ)

2-98-89 (Бердский стационарный в офисе 701 на Ленина, 89/15)

E-mail: avto_status@mail.ru (отправьте информацию по любому вопросу и мы Вам обязательно ответим или свяжемся с Вами).

* (ПАО Совкомбанк, КБ ЛОКО-банк (АО). Тинькофф Банк)

Источник: Раздел Агентство Авто Статус на сайте Весь Бердск