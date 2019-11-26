До 24 рублей подорожает проезд в муниципальных автобусах Бердска

Сейчас бердчане ездят за 22 рубля. Департамент по тарифам региона принял такое решение 25 ноября. Планируется, что нововведения вступят в силу с 8 декабря. Частные перевозчики решат, поднимать ли им тариф в маршрутках следом за автобусами.

Тариф подорожает с 8 декабря

Мэрия Новосибирска обратилась с официальным ходатайством о повышении цены билета в общественном транспорте в департамент по тарифам Новосибирской области. Новость о повышении проезда с 8 декабря в метро, автобусах и городском электротранспорте Новосибирска шокировала власть и перевозчиков Бердска. Ведь повышение платы за проезд коснулось всего региона, а не только столицы Сибири.

Областной департамент по тарифам утвердил предложенные мэрией Новосибирска и перевозчиками тарифы на перевозку пассажиров. Проезд в автобусе составит 24 рубля, а в метро — 25 рублей, горэлектротранспорт — 23 рубля вчера, 25 ноября.

Начальник отдела транспорта и дорожного хозяйства мэрии Бердска Надежда Нятина рассказала «Курьер. Среда. Бердск», что приказ еще не направлен в горадминистрацию. Но вероятность того, что и в Бердске тоже подорожает проезд — 98%.

Департамент по тарифам поднимает цены на территории всей Новосибирской области. Метро в Бердске нет, но есть автомобильный транспорт, проезд на котором полностью зависит от этого приказа. Действительно будет повышение тарифа в автобусах до 24 рублей. Со дня на день будет опубликован официальный приказ. Расчеты все есть. Соответственно, Бердска это повышение коснется тоже. Без документа и решения руководства мы не можем действовать, — сообщила «Курьер. Среда Бердск» Надежда Нятина сегодня, 26 ноября.

Она отметила, что частные перевозчики самостоятельно регулируют тариф на проезд. Поездка в маршрутке, напомним, сегодня стоит 25 рублей. Руководитель некоммерческого партнерства перевозчиков «Сибирский союз перевозчиков» Виктор Глушков в беседе с «Курьер. Среда. Бердск» утром 26 ноября не стал утверждать, что тариф на маршрутном такси подорожает следом за автобусами. Однако перевозчики Бердска соберутся в конце ноября и примут решение — поднимется ли плата за проезд в маршрутном такси с декабря 2019 года.

Напомним, что последний раз цены за проезд в метро, автобусах и троллейбусах повышались 1 декабря 2018 года. В том числе и в Бердске. Тариф за проезд подскочил с 19 до 22 рублей в автобусе, и с 22 до 25 рублей в маршрутках. Этого повышения тарифа власть Бердска ждала три года. По словам Надежды Валерьевны, повышение тарифа в 2019 году неожиданно для нее.

— Повышение проезда в 2018 году положительно отразилось на обновлении подвижного состава, на зарплате водителям. Но от себя хочу сказать лично — финансовая нагрузка ложится на людей, на пассажиров, — подытожила Надежда Валерьевна.