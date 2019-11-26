Утонченная фигура к Новому году

Кто из нас не мечтает встречать новый год в отличной здоровой и крепкой физической форме? Для того, чтобы привести свой силуэт в желаемый внешний вид, необходимо позаботиться об этом заранее, уже сейчас можно воспользоваться действенными способами и продуктами, которые можно найти на прилавке магазина «Вершки и корешки». Они помогут сбросить лишний вес, убрать отеки и улучшат состояние кожи и здоровья в целом.
Чтобы встречать Новый год под бой курантов в новом шикарном платье, которое подчеркнет вашу стройность и достоинства, уже сейчас следует предпринимать подготовительные действия для достижения максимального результата.
Чтобы встречать Новый год под бой курантов в новом шикарном платье, которое подчеркнет вашу стройность и достоинства, уже сейчас следует предпринимать подготовительные действия для достижения максимального результата.
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Бальзам безалкогольный «Стройная фигура» с бузиной
Бальзам «Стройная фигура» предназначен для тех, кто следит за своим весом и старается избавиться от лишних килограммов. В составе присутствуют только натуральные компоненты: экстракты целебных трав и ягод, которые в комплексе оказывает благотворное влияние на здоровье человека. Применение средства способствует нормализации обмена веществ, выведению из организма шлаков и токсинов, сжиганию жиров, улучшению работы желудочно-кишечного тракта.
Эликсир «Стройность» для коррекции веса
Эликсир «Стройность» – это натуральное средство на основе природных компонентов, которое предназначено для тех, кто следит за своим весом или старается избавиться от лишних килограммов. В составе присутствуют экстракты целебных растений, оказывающих благотворное влияние на здоровье человека и имеющих направленное действие. Применение средства способствует нормализации обмена веществ, выведению из организма шлаков и токсинов, сжиганию жиров, улучшению работы желудочно-кишечного тракта.
Эликсир «Стройность» – это натуральное средство на основе природных компонентов, которое предназначено для тех, кто следит за своим весом или старается избавиться от лишних килограммов. В составе присутствуют экстракты целебных растений, оказывающих благотворное влияние на здоровье человека и имеющих направленное действие. Применение средства способствует нормализации обмена веществ, выведению из организма шлаков и токсинов, сжиганию жиров, улучшению работы желудочно-кишечного тракта.
Эликсир «Стройность» для коррекции веса
Эликсир «Стройность» – это натуральное средство на основе природных компонентов, которое предназначено для тех, кто следит за своим весом или старается избавиться от лишних килограммов. В составе присутствуют экстракты целебных растений, оказывающих благотворное влияние на здоровье человека и имеющих направленное действие. Применение средства способствует нормализации обмена веществ, выведению из организма шлаков и токсинов, сжиганию жиров, улучшению работы желудочно-кишечного тракта.
Эликсир «Стройность» – это натуральное средство на основе природных компонентов, которое предназначено для тех, кто следит за своим весом или старается избавиться от лишних килограммов. В составе присутствуют экстракты целебных растений, оказывающих благотворное влияние на здоровье человека и имеющих направленное действие. Применение средства способствует нормализации обмена веществ, выведению из организма шлаков и токсинов, сжиганию жиров, улучшению работы желудочно-кишечного тракта.
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Гель антицеллюлитный с активным кофеином
Гель Кофеин - активный антицеллюлитный комплекс для коррекции фигуры, тургора и подтяжки кожи. Разглаживает, подтягивает кожу, повышает ее тургор и эластичность, укрепляет стенки сосудов, оказывает дренажное воздействие, улучшает кровоснабжение и обменные процессы в мембранах кожи, тем самым помогая уменьшить эффект «апельсиновой корки».
Для достижения отличных результатов и ускорения процессов похудения следует откорректировать свое питание. Обычные сладости можно заменить полезными, сахар натуральным заменителем, который не даст отложиться лишним углеводам на вашей талии.
Стевиозид - натуральный
заменитель сахара и фруктозы
Стевиозид – заменитель сахара растительного происхождения с низким содержанием калорий. Это полностью натуральный, безопасный и полезный продукт, который слаще сахара в 200-300 раз. Он изготовляется из листьев уникального растения – стевии. Подсластитель рекомендован при сахарном диабете I и II типов, гипертонической болезни, алиментарном ожирении, атеросклерозе, сердечно-сосудистых заболеваниях. Отлично подходит для людей, ведущих здоровый образ жизни и заботящихся о своей фигуре. Стевиозид можно добавлять в выпечку и напитки, он позволяет наслаждаться вкусом сладкого без вреда для здоровья.
заменитель сахара и фруктозы
Стевиозид – заменитель сахара растительного происхождения с низким содержанием калорий. Это полностью натуральный, безопасный и полезный продукт, который слаще сахара в 200-300 раз. Он изготовляется из листьев уникального растения – стевии. Подсластитель рекомендован при сахарном диабете I и II типов, гипертонической болезни, алиментарном ожирении, атеросклерозе, сердечно-сосудистых заболеваниях. Отлично подходит для людей, ведущих здоровый образ жизни и заботящихся о своей фигуре. Стевиозид можно добавлять в выпечку и напитки, он позволяет наслаждаться вкусом сладкого без вреда для здоровья.
Стевиозид - натуральный
заменитель сахара и фруктозы
Стевиозид – заменитель сахара растительного происхождения с низким содержанием калорий. Это полностью натуральный, безопасный и полезный продукт, который слаще сахара в 200-300 раз. Он изготовляется из листьев уникального растения – стевии. Подсластитель рекомендован при сахарном диабете I и II типов, гипертонической болезни, алиментарном ожирении, атеросклерозе, сердечно-сосудистых заболеваниях. Отлично подходит для людей, ведущих здоровый образ жизни и заботящихся о своей фигуре. Стевиозид можно добавлять в выпечку и напитки, он позволяет наслаждаться вкусом сладкого без вреда для здоровья.
заменитель сахара и фруктозы
Стевиозид – заменитель сахара растительного происхождения с низким содержанием калорий. Это полностью натуральный, безопасный и полезный продукт, который слаще сахара в 200-300 раз. Он изготовляется из листьев уникального растения – стевии. Подсластитель рекомендован при сахарном диабете I и II типов, гипертонической болезни, алиментарном ожирении, атеросклерозе, сердечно-сосудистых заболеваниях. Отлично подходит для людей, ведущих здоровый образ жизни и заботящихся о своей фигуре. Стевиозид можно добавлять в выпечку и напитки, он позволяет наслаждаться вкусом сладкого без вреда для здоровья.
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Полезный мармелад для похудения с ананасом
Мармелад от компании «Сиб-КруК» – это вкусные и полезные сладости без добавления сахара и желатина. В составе присутствуют натуральные компоненты, обогащающие десерт ценными свойствами и витаминно-минеральным комплексом. Мармелад с ананасом рекомендуется употреблять в качестве полдника или перекуса людям, придерживающимся диет и следящим за своей фигурой. Он помогает утолить чувство голода и ограничить потребление пищи. Кроме того, он полезен при нехватке важнейших минералов и восполняет их недостаток.
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ТЦ «Магеллан», т. 8-383-200-36-40
Единый телефон:
8-800-500-23-26
г. Бердск, ул. Ленина, 41Б,
1 этаж, ТЦ «Сибирский Версаль»,
т.8-999-463-50-46
г. Искитим, ул. Лермонтова, 43
ТЦ «Магеллан», т. 8-383-200-36-40
Единый телефон:
8-800-500-23-26
На правах рекламы. Фото с www.abisorganic.ru