Чем обрадовать и удивить коллег в Новогодней суете?

Какой подарок получить на новый год, чтобы не отложить его в долгий ящик. Чем удивить босса и других сотрудников на работе? Очень часто получается так, что в предновогодней суете мы и вовсе забываем о подарках для своих коллег по работе. А ведь с данными людьми мы, порой, проводим очень много своего времени.
Конечно, если вы работаете в крупном коллективе, то приобретение подарков может обойтись в кругленькую сумму. С другой стороны, тем товарищам, которые являются вашими друзьями по работе, хочется преподнести что-то ценное и полезное, а не просто сувенир на память. А что касается, начальства, то тут вообще можно сломать голову над подарком и так и не прийти к какому-либо результату. В такой ситуации вам поможем магазин «Вершки и Корешки», ассортимент товаров которого придется по вкусу любому человеку в вашем коллективе.
Конечно, если вы работаете в крупном коллективе, то приобретение подарков может обойтись в кругленькую сумму. С другой стороны, тем товарищам, которые являются вашими друзьями по работе, хочется преподнести что-то ценное и полезное, а не просто сувенир на память. А что касается, начальства, то тут вообще можно сломать голову над подарком и так и не прийти к какому-либо результату. В такой ситуации вам поможем магазин «Вершки и Корешки», ассортимент товаров которого придется по вкусу любому человеку в вашем коллективе.
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Так для тех, кто ценит свою красоту, можно подарить крем или маску, они помогут следить за своей внешностью. Ярким примером такого товара является «Нормафлор молочко - пребиотик для тела». Молочко для тела входит в линейку косметических средств по уходу за кожей «Нормафлор», особенность которой - наличие в составе пробиотиков, иначе говоря, полезных «бактерий красоты». Нежное молочко предназначено для бережного ухода за кожей всего тела. Оно глубоко увлажняет, нормализуя липидный баланс, и стимулирует процессы регенерации. Молочко подходит для кожи разных типов, особенно полезно при возрастных изменениях.
Коллегам, которые любят получать гастрономическое удовольствие и раскрывать новые вкусы еды, можно в подарок предложить «Кофе сироп без сахара и консервантов». Кофейный аромат – насыщенный и яркий, притягательный и желанный. Кофе тонизирует, пробуждает, заряжает энергией. Натуральный сироп с кофе позволит насладиться вкусом и ароматом с пользой для здоровья. Он не содержит кофеина, а вместо сахара в приготовлении используется натуральный растительный заменитель - стевия. Она слаще сахара в 50-300 раз, поэтому добавляется в сиропы в минимальных дозах. Но и этого достаточно, чтобы обогатить концентрат витаминами, минералами и антиоксидантами.
Коллегам, которые любят получать гастрономическое удовольствие и раскрывать новые вкусы еды, можно в подарок предложить «Кофе сироп без сахара и консервантов». Кофейный аромат – насыщенный и яркий, притягательный и желанный. Кофе тонизирует, пробуждает, заряжает энергией. Натуральный сироп с кофе позволит насладиться вкусом и ароматом с пользой для здоровья. Он не содержит кофеина, а вместо сахара в приготовлении используется натуральный растительный заменитель - стевия. Она слаще сахара в 50-300 раз, поэтому добавляется в сиропы в минимальных дозах. Но и этого достаточно, чтобы обогатить концентрат витаминами, минералами и антиоксидантами.
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Для любителей выпить кружку хорошего напитка можно предложить кроме этого укрепить свое здоровье. Таким подарком может выступить «Травяной чай Abis organic кедровый». Травяные чаи Abis organic - это богатые натуральными компонентами составы, где гармонично сочетаются польза, удивительный вкус и приятный аромат. Сборы имеют широкий спектр действия и оказывают благотворное влияние на организм. Кедровый чай, который в древности называли «таёжным напитком долголетия», эффективно повышает тонус, придаёт жизненные силы и укрепляет иммунную систему, что помогает бороться с различными заболеваниями.
А для любителей хорошего отдыха, особенно исконно русским способом, подойдет изделие для бани. Например, «Фитоковрик для бани антистресс». Травяной коврик антистресс рекомендуется использовать мужчинам и женщинам, подверженным постоянному влиянию стресса, страдающим быстрой утомляемостью и пониженной работоспособностью. Растения, входящие в коврик, успокаивают нервную систему, стимулируют нервную деятельность, расслабляют мускулатуру, улучшают психоэмоциональный фон.
А для любителей хорошего отдыха, особенно исконно русским способом, подойдет изделие для бани. Например, «Фитоковрик для бани антистресс». Травяной коврик антистресс рекомендуется использовать мужчинам и женщинам, подверженным постоянному влиянию стресса, страдающим быстрой утомляемостью и пониженной работоспособностью. Растения, входящие в коврик, успокаивают нервную систему, стимулируют нервную деятельность, расслабляют мускулатуру, улучшают психоэмоциональный фон.
В магазине «Вершки и Корешки» вы найдете подарок для каждого коллеги, исходя из его вкусов и предпочтений. Именно здесь вы сможете приобрести товар, который не только подарит радость человеку, но и принесет пользу для его организма. Каждому будет вдвойне приятнее от мысли, что вы подумали не только о нем, но еще и о состоянии его здоровья.
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www.abisorganic.ru
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ТЦ «Магеллан», т. 8-383-200-36-40
Единый телефон:
8-800-500-23-26
г. Бердск, ул. Ленина, 41Б,
1 этаж, ТЦ «Сибирский Версаль»,
т.8-999-463-50-46
г. Искитим, ул. Лермонтова, 43
ТЦ «Магеллан», т. 8-383-200-36-40
Единый телефон:
8-800-500-23-26
На правах рекламы. Фото с www.abisorganic.ru