Чем обрадовать и удивить коллег в Новогодней суете?

Какой подарок получить на новый год, чтобы не отложить его в долгий ящик. Чем удивить босса и других сотрудников на работе? Очень часто получается так, что в предновогодней суете мы и вовсе забываем о подарках для своих коллег по работе. А ведь с данными людьми мы, порой, проводим очень много своего времени.



Конечно, если вы работаете в крупном коллективе, то приобретение подарков может обойтись в кругленькую сумму. С другой стороны, тем товарищам, которые являются вашими друзьями по работе, хочется преподнести что-то ценное и полезное, а не просто сувенир на память. А что касается, начальства, то тут вообще можно сломать голову над подарком и так и не прийти к какому-либо результату. В такой ситуации вам поможем магазин «Вершки и Корешки», ассортимент товаров которого придется по вкусу любому человеку в вашем коллективе.

