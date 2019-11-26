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Улучшить нацпроекты предложила команда управленцев из Новосибирской области

11:29 26.11.2019 Фото: nso.ru
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Предложения от новосибирцев были сформированы в рамках двухнедельной проектной работы, которая прошла в Москве на площадке Президентской академии – РАНХиГС. Проекты коснулись строительства дорог и формирования комфортной среды.

Улучшить нацпроекты предложила команда управленцев из Новосибирской области
Команда новосибирских управленцев

Улучшить динамику реализации национальных проектов помогут предложения, разработанные представителями регионов России и представленные в Москве в рамках федеральной программы «Подготовка и переподготовка резерва управленческих кадров». Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Предложения, способные улучшить реализацию национальных проектов «Жилье и городская среда» и «Безопасные и качественные автомобильные дороги», были сформированы в рамках двухнедельной проектной работы, которая прошла в Москве на площадке Президентской академии – РАНХиГС. Над проектами совместно с федеральными экспертами работали представители регионов России – участники резерва управленческих кадров.

В состав участников, представляющих наш регион, вошли начальник отдела пресс-службы Правительства департамента информационной политики администрации Губернатора и Правительства Новосибирской области Роман Кулаковский, заместитель министра ЖКХ и энергетики региона Елена Макавчик, начальник управления дорожного комплекса министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Сергей Эпов, заместитель начальника управления жилищной политики и развития жилищно-коммунального хозяйства министерства ЖКХ и энергетики региона Евгений Юрченко.

Проекты касались направлений «Технология и организация строительства автомобильных дорог» и «Вопросы управления жилищным фондом города и формирования городской среды». «Федеральным экспертам были представлены наши предложения, касающиеся, в частности, вопросов реконструкции ветхого жилого фонда, расселения граждан из аварийного жилья. Во время проектной работы был рассмотрен широкий круг вопросов, связанный с формированием комфортной городской среды, развития систем инженерной инфраструктуры», – отметила заместитель министра ЖКХ и энергетики Новосибирской области Елена Макавчик.

«Наша команда представила проект, который касался повышения уровня образованности сотрудников муниципалитетов для того, чтобы они могли эффективно реализовывать мероприятия федерального проекта «Дорожная сеть» нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Для этого мы предложили пять шагов: проведение обучения, создание института регионального наставничества и механизма обратной связи между регионом и муниципалитетами, мотивация сотрудников, доработка информационного ресурса в части дополнения сервиса по обмену практиками, получение готовых кейсов», – рассказал начальник управления дорожного комплекса регионального минтранса Сергей Эпов.

«Проектное управление активно применяется в работе Правительства Новосибирской области – преимущества этого подхода связаны с более четким планированием в реализации национальных, федеральных, региональных проектов, определения четких контрольных точек и более детальных механизмов финансирования. Наработки нашего и других регионов в данном направлении будут учтены на федеральном уровне», – подчеркнул начальник пресс-службы Правительства Новосибирской области Роман Кулаковский.

Для справки

Национальные проекты реализуются в России в соответствии с Указом Президента РФ Владимира Путина от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

Нацпроекты направлены на обеспечение прорывного научно-технологического и социально-экономического развития России, увеличения численности населения страны, повышения уровня жизни, создания комфортных условий для проживания, условий и возможностей для самореализации и раскрытия таланта каждого человека.

С подробной информацией можно ознакомиться на сайте Правительства РФ.

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