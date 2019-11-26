Истязавший 8-летнюю ученицу репетитор по музыке в Москве получил 4 года колонии условно

Следствием и судом установлено, что подсудимый неоднократно и систематически наносил ребенку побои и применял физическую силу. Своими противоправными действиями преподаватель причинил девочке физические и нравственные страдания.

В Москве репетитор музыки признан виновным в нанесении побоев ученице на северо-западе Москвы

Собранные следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 23-летнего мужчины. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего), сообщили в главке Следственного комитета.

Следствием и судом установлено, что подсудимый с ноября 2018 года два раза в неделю преподавал 8-летней девочке игру на фортепьяно. В один из уроков музыки репетитор неоднократно и систематически нанес ей побои и применял физическую силу. Своими противоправными действиями преподаватель причинил девочке физические и нравственные страдания.

В ходе предварительного следствия мужчина подтвердил факт проявления грубости в отношении ребенка и пояснил, что в воспитательных и учебных целях применял к ней физическую силу.

Приговором суда репетитору музыки назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно.

Следственным органом Главного следственного управления столицы перед руководством высшего музыкального учебного заведения, студентом которого являлся молодой человек, инициирован вопрос о проведении с обучающимися соответствующей разъяснительной работы о недопущении противоправного поведения в работе с детьми.