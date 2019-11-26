Аварийный ремонт сплошных ям на ул. Пушкина сделают в 2020 году в Бердске

Бердчане жалуются, что по улице можно ездить только по встречной полосе. Помочь должен ямочный ремонт. «Курьер. Среда. Бердск» продолжает серию публикаций «Бердску нужны дороги».

В 2017 году на улице Пушкина образовался провал в асфальте

Едут по встречке из-за сплошных ям водители на улице Пушкина Бердска. Об этом они написали в редакцию «Курьер. Среда. Бердск» во время сбора вопросов по дорожным проблемам города. Напомним, «Курьер. Среда. Бердск» направил 42 вопроса чиновникам города.

— Сплошные ямы на улицах, где физически можно ехать только по встречке, на ул. Пушкина от ул. Горького и в сторону Спортивной. Тротуары впритык, от чего невозможно в дождь быть не облитым, — пишут бердчане.

На вопрос ответил вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров.

— Работы по аварийному ямочному ремонту запланированы на 2020 год, — уточнил Владимир Николаевич «Курьер. Среда. Бердск».

Напомним, провалы и грязь на 50 метров появляются на асфальте после ремонта труб в микрорайоне Космическом Бердска. Мэрия ответила — «СтройРегионСервис» ремонтирует за собой покрытие. Для того, чтобы Комбинат бытовых услуг провел работы, горожанам надо туда обратиться.