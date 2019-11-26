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Аварийный ремонт сплошных ям на ул. Пушкина сделают в 2020 году в Бердске

15:30 26.11.2019, Алена Романцова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Бердчане жалуются, что по улице можно ездить только по встречной полосе. Помочь должен ямочный ремонт. «Курьер. Среда. Бердск» продолжает серию публикаций «Бердску нужны дороги».

Аварийный ремонт сплошных ям на ул. Пушкина сделают в 2020 году в Бердске
В 2017 году на улице Пушкина образовался провал в асфальте
Сюжет: Бердску нужны дороги
Аварийный ремонт сплошных ям на ул. Пушкина сделают в 2020 году в Бердске

Аварийный ремонт сплошных ям на ул. Пушкина сделают в 2020 году в Бердске«Переползают» через бордюр и идут по дороге на переходе у дома №174 на ул. Островского жители БердскаЕщё 13 новостей

Едут по встречке из-за сплошных ям водители на улице Пушкина Бердска. Об этом они написали в редакцию «Курьер. Среда. Бердск» во время сбора вопросов по дорожным проблемам города. Напомним, «Курьер. Среда. Бердск» направил 42 вопроса чиновникам города.

— Сплошные ямы на улицах, где физически можно ехать только по встречке, на ул. Пушкина от ул. Горького и в сторону Спортивной. Тротуары впритык, от чего невозможно в дождь быть не облитым, — пишут бердчане.

На вопрос ответил вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров.

— Работы по аварийному ямочному ремонту запланированы на 2020 год, — уточнил Владимир Николаевич «Курьер. Среда. Бердск».

Напомним, провалы и грязь на 50 метров появляются на асфальте после ремонта труб в микрорайоне Космическом Бердска. Мэрия ответила — «СтройРегионСервис» ремонтирует за собой покрытие. Для того, чтобы Комбинат бытовых услуг провел работы, горожанам надо туда обратиться.

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