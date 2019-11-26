Три ночи за 84 тыс. рублей, розыгрыш путевки на Мальдивы, вкус медвежатины, ведущий Никита Анисимов: встречаем Новый 2020 год в Бердске

Бердчанам повезло, ведь самая дорогая цена за новогодний стол — 8,5 тыс. рублей. А у москвичей — 25 тыс. рублей, но с лобстерами и трюфелями. Хотя бердский шеф-повар курорт-отеля приготовит праздничный ужин по индивидуальным гастрономическим пристрастиям гостей.

Новый год не за горами

Новогоднее настроение уже витает в воздухе Бердска: игрушки, гирлянды подарки — бердские магазины с середины ноября погрузились в приближающийся Новый год. Некоторые жители Бердска продумывают меню на новогоднюю ночь для родных и гостей, а другие подыскивают ресторан, где можно будет весело и вкусно встретить 2020-й год.

«Курьер. Среда. Бердск» выяснил, как удивят своих гостей бердские рестораторы, а главное во сколько обойдется ночь с 31 декабря на 1 января жителям Бердска в ресторане или санатории.

Санаторий «Сибиряк»

Знаменитый бердский санаторий «Сибиряк» уже во всю готовится к празднованию Нового года. Санаторий уже продумал концепцию новогодних гуляний. Взрослые при заезде в санаторий получат местную валюту — Фишки СибМани.

— В эти дни все решают азарт и удача! — гласит рекламный слоган «Сибиряка».

Отдыхающих в санатории ждет настоящее казино с покером и рулеткой, многочисленные мастер-классы, катание на санях с Хасками, на плюшках, горках и азартные игры на свежем воздухе. Перед гостями выступят приглашенные коллективы, ведущие. Запланирован и салют.

Стоимость отдыха на 3 дня — с 30 декабря 2019 года по 2 января 2020-го в сутки на человека равна 4800 рублей.

5-дневный отдых с 28 декабря 2019 года по 2 января 2020 года обойдется вам от 3840 рублей за сутки с человека. А вот детская новогодняя ночь равна 3500 рублей с человека.

Стоит отметить, что цены актуальны до 30 ноября. С 1 декабря состоится повышение цен на 10%.

При этом банкет обойдется гостям «Сибиряка» в 7500 рублей на человека. В эту сумму входит праздничное меню. Например, волован с икрой, семга холодного копчения, колбаски из говядины, стейк из свиной шейки, картофельные дольки под соусом барбекю. Можно насладиться рыбным гриль ассорти с рисом, икрой из маслин и оливок под соусом песто, фруктово-сырным плато. Предусмотрено и детское меню — шашлычок из индейки или котлетка из лосося с картофельным пюре, оливье и эклеры.

Выигравшего в большой игре ждет главный приз — поездка на Мальдивы.

Пансионат «Былина»

Весело и ярко встретить новый 2020 год в лесу пригласил гостей пансионат «Былина». Бердчане смогут оторваться в новогоднюю ночь под программу «Цвет настроения Гжель».

— В тридевятом царстве, в тридесятом государстве… где-то между Бердском и Новосибирском люд честной отмечал Новый год! Под незабываемые звуки самого русского инструмента, умело играющего современные хиты. Под водочку русскую, да медведя сибирского. Под самых главных волшебников вечера и серебряный голос Снегурочки ! Невероятное вязаное шоу! — гласит рекламный слоган.

В пансионате обещают, что их гостей ждёт много волшебства и яркая шоу-программа, которая начнётся ещё на входе. Запланирована фотозона, детская программа, аниматоры, призы и подарки, торжественный ужин, специальное праздничное предложение от шеф-повара.

Стоимость новогодней ночи — 8500 рублей на человека. Детское место за праздничным столом обойдется в 3500 рублей, но если ребенку еще нет 3-х лет. Стоимость места ребенка с 3 до 16 лет – 5500 рублей. Для 16-летнего ребенка придется покупать билет по полной стоимости за 8500 рублей.

Санаторий «Рассвет»

Отдохнуть и полечится в новогодние каникулы можно и в санатории «Рассвет».

С 30 декабря 2019 по 8 января 2020г года отдых в санатории по программе проживание + питание в номере «эконом обойдутся вам в 2750 или 3725 рублей за человека, а номер «люкс» — в 5 700 или 5 950 рублей за сутки на одного человека.

Новогодний банкет оплачивается отдельно. Его стоимость равна 6000 рублей для взрослого и 3000 рублей для ребенка от 5 до 14 лет. При предоставлении отдельного места по заявке гостя для детей до 5 лет — оплата 3000 рублей за каждого ребенка. Можно заказать праздничный стол в номер. И эта услуга обойдется вам в 4000 рублей.

За 6 000 рублей гостей санатория ждут поздравления от Деда мороза и Снегурочки, шоу мыльных пузырей, афро-барабанное шоу, новогодний салют, дискотека, DJ, креативные конкурсы и призы.

А полакомиться можно будет жульеном, судаком фаршированным, канапе из ростбифа, семгой, сыром и грушей.

Курорт-отель «Морозово»

Проводить 2019-й и встретить 2020 год можно в курорт-отеле «Морозово». Стандартный номер на одного взрослого с 31 декабря по 2 января обойдется вам в 20 000 рублей. Но бюджетно ездить вдвоем — номер «стандарт» в этом случае обойдется вам в 33 000 рублей. Если доходы позволяют, то можно провести время в номере «люкс». Стоимость номера для четверых взрослых обойдется в 84 000 рублей.

В эту сумму входят: новогоднее шоу, проживание и питание и праздничный банкет. Стоит отметить, что шеф-повар курорта обговаривает с постояльцами заранее их гастрономические предпочтения. И готовит любимые блюда постояльцев каждому индивидуально.

Ресторан «Эдем»

Жителей Бердска, которые забронируют столик в ресторане «Эдем», ждет немало приятных сюрпризов. Например, танцующие металлические мышки и Снегурочка, шоу на барабанах, лазерное шоу, конкурсы, подарки и салют. Праздник проведет топовый ведущий из Новосибирска — Никита Анисимов.

Стоимость взрослого билета — 6 0000 рублей. В эту сумму входят программа и новогодний стол. Для малышей до 3-х лет билет стоит 1500 рублей, а от 3-х лет до 14-ти — 3 000 рублей.

В последнюю ночь 2019 года ресторан угостит бердчан филе кролика запеченным с овощами с сливочном соусе и белом вине, медальонами фламбе из нежной свиной вырезки, персональными салатами из форели и лосося. Ребятишек накормят персональными салатами, например, «курочкой в сугробе» с перепелиными яйцами, шоколадным фонданом с шариком мороженного и, конечно же, горячим блюдом.

Ресторан «Охотник»

Удастся полакомиться вкусностями и в ресторане «Охотник» как на праздничном банкете с коллегами, так и в новогоднюю ночь. Например, куриными бедрами фаршированными шампиньонами, семгой по-княжески, блинчиками с красной рыбой. Банкет обойдется вам в 2500 рублей с человека, а новогодняя ночь — 3500 рублей.

При этом ресторан также тщательно спланировал развлекательную программу — конкурсы, подарки, ведущие, Дед Мороз и Снегурочка проводят 2019 и встретят 2020 с жителями Бердска с 10 вечера до 5 утра.

А как в Москве

Отметить Новый год в приличных ресторанах Москвы стоит около 25 000 рублей с человек. Но плата за праздничный стол не ограничена. Так, в ресторане BALZI ROSSI запланирована иммерсивная театральная постановка VOYAGE DA VINCI. Легендарный Леонардо Да Винчи отправиться с гостями ресторана в новогодний вояж по Европе XV века.

За эти деньги вас накормят яйцом пашот с черным трюфелем, тартаром из говядины «Блэк ангус», ризотто с черным трюфелем и шампанским, пастой миста с лобстером.