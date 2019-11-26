Топ — 4 прически для сохранения здоровья волос зимой

При ветреной и влажной погоде нет ничего лучше тугой косы. В течение дня она будет потихоньку ослабевать, что сделает образ девушки более женственным, стильным и привлекательным.

Если вам хочется сохранить легкости в образе, но не собирать волосы в хвосты или шишки, то идеальным вариантом для зимы станут локоны

Ветер, дождь или снег, необходимость носить шапку – сколько же претензий со стороны девушек зимой. Ведь в такое время года сохранить укладку в идеальном состоянии практически невозможно. Какие способы сберечь нежные волосы и сохранить их в достойном состоянии существуют, расскажем в статье.

Конский хвост

Если у вас длинные волосы, то отличным вариантом станет такая укладка. Лёгкость в исполнении и универсальность делают её привлекательной для многих представительниц прекрасного пола не только зимой, но и в другие времена года. Чтобы создать такую укладку, надо использовать гель-мусс. Упругий и прочный хвост в таком случае продержится на протяжении всего дня даже зимой.

Коса

При ветреной и влажной погоде нет ничего лучше тугой косы. В течение дня она будет потихоньку ослабевать, что сделает образ девушки более женственным и стильным. Лучше всего применить крем для укладки, а степень фиксации определить по типу волос. Идеально заплетать кожу на влажные волосы, а при необходимости зафиксировать лаком.

Высокий объёмный пучок

На кудрявые или слегка вьющиеся волосы можно собрать объёмный пучок. Есть пара секретов, как сделать такую укладку идеальной. Нанесите на влажные волосы крем-сыворотку для кудрявых волос, чтобы придать им упругость и подчеркнуть завитки. Тогда укладка будет выглядеть женственно и романтично с аккуратными локонами. А для обладательниц прямых волос нужно будет подготовиться заранее. Например, заплести на ночь косу, чтобы сделать волос более объёмным. А уже затем сделать пучок. Для этого соберите конский хвост, начешите его, сверните в жгут, закрутите пучок так, чтобы было комфортно, а затем закрепите шпильками или невидимками. Но не перестарайтесь: укладка не должна быть чересчур объёмной и лёгкой, иначе зимой при порывах ветра она может не выдержать.

Текстурированные локоны

А если вам хочется сохранить легкости в образе, но не собирать волосы в хвосты или шишки, то идеальным вариантом для зимы станут локоны. Накрутите пряди средней толщины утюжком или плойкой. Волны надо накручивать в разных направлениях, чтобы создать объём. Получившийся результат взбейте руками и закрепите лаком для волос.