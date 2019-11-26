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Красота / Общество

Что поможет быстро справиться с сухостью ног зимой?

14:26 26.11.2019 Фото: pxhere.com
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Сон в носках и ванночки для ног являются эффективными средствами увлажнения кожи зимой, какие средства существуют еще, узнаем в статье.

Что поможет быстро справиться с сухостью ног зимой?
Регулярное увлажнение ног поможет уменьшить сухость кожи и предотвратить ее появление

На ногах меньше сальных желез, чем в других частях тела. Многие повседневные факторы могут быть виновником сухой и шершавой кожи. Один из них стоит – неподходящая, неудобная обувь, которая может оказывать постоянное давление на ноги или вызывать трение, приводящее к сухой, мозолистой или потрескавшейся коже на ногах.

К счастью, избавиться сухой кожи легко и просто с помощью натуральных средств.

Отшелушивание

Отшелушивание — это процесс удаления омертвевшей кожи с использованием отшелушивающих средств. Вы можете купить специальные скрабы для ног или сделать свои собственные дома, смешивая мед, сахар и теплую воду.

Ванночки для ног

Вымачивание ног в теплой воде помогает успокоить сухую зудящую кожу. В то же время это улучшает кровообращение в ногах, что может помочь предотвратить сухость кожи в будущем.

Пемза или пилка для ног

Пемза или металлическая пилка для ног могут помочь удалить сухую кожу и мозоли с ног. Чтобы использовать, сначала замочите ноги в теплой воде, затем используйте пемзу или пилку для ног. Круговыми движениями аккуратно протрите по омертвевшей коже или мозолям.

Увлажнение

«Регулярное увлажнение ног поможет уменьшить сухость кожи и предотвратить ее появление. Избегайте использования кремов, лосьонов и увлажняющих средств, которые содержат спирт и искусственные красители, поскольку эти ингредиенты вредны и могут ухудшить состояние сухой кожи. Вместо этого ищите продукты, которые содержат увлажнители, такие как алое, растительные масла, особенно кокосовое масло».

Спите в носках с увлажняющим кремом

Перед сном нанесите достаточное количество увлажняющего крема на ноги, затем наденьте дышащие хлопковые носки. Утром снимите носки и ополосните ноги.

Источник: МедикФорум

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Как увлажняете кожу ног?

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