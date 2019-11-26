Что поможет быстро справиться с сухостью ног зимой?

На ногах меньше сальных желез, чем в других частях тела. Многие повседневные факторы могут быть виновником сухой и шершавой кожи. Один из них стоит – неподходящая, неудобная обувь, которая может оказывать постоянное давление на ноги или вызывать трение, приводящее к сухой, мозолистой или потрескавшейся коже на ногах.
К счастью, избавиться сухой кожи легко и просто с помощью натуральных средств.
Отшелушивание
Отшелушивание — это процесс удаления омертвевшей кожи с использованием отшелушивающих средств. Вы можете купить специальные скрабы для ног или сделать свои собственные дома, смешивая мед, сахар и теплую воду.
Ванночки для ног
Вымачивание ног в теплой воде помогает успокоить сухую зудящую кожу. В то же время это улучшает кровообращение в ногах, что может помочь предотвратить сухость кожи в будущем.
Пемза или пилка для ног
Пемза или металлическая пилка для ног могут помочь удалить сухую кожу и мозоли с ног. Чтобы использовать, сначала замочите ноги в теплой воде, затем используйте пемзу или пилку для ног. Круговыми движениями аккуратно протрите по омертвевшей коже или мозолям.
Увлажнение
Спите в носках с увлажняющим кремом
Перед сном нанесите достаточное количество увлажняющего крема на ноги, затем наденьте дышащие хлопковые носки. Утром снимите носки и ополосните ноги.
Источник: МедикФорум