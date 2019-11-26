Гороскоп с 27 ноября по 4 декабря 2019 года для жителей Бердска

В начале недели Рыб ожидает непростой период: вас могут втянуть в выяснения отношений и есть опасность резкого обострения личного и делового партнёрства. А что ждет вас? Читайте!

Гороскоп с 27 ноября по 4 декабря для жителей Бердска

Гороскоп с 27 ноября по 4 декабря для горожан от «Курьер.Среда.Бердск»:

Овен

Овны будут находиться впереди всех своих собратьев по гороскопу исключительно по одному признаку: количеству ревнивых взглядов, брошенных на своего секс-партнёра. Мало того, вы ревнуете вообще всех и вся – даже ваше любимое домашнее животное не избегнет всеобщей участи… Вы можете стать участниками достаточно масштабных перемен в обществе. В субботу вы, скорее всего, будете заняты практическими делами, сможете легко решить налоговые проблемы.

Телец

Начало недели удачно для сделок с недвижимостью. Это время весьма благоприятно для Тельца — будут интересные встречи, полезные знакомства, весёлые разговоры и прочие счастливые события. Середина недели будет наиболее успешной для бизнеса. В среду вы сможете стать лидером в неформальной организации, а в четверг — найти друзей в совершенно новой среде. Конец недели – благоприятный период для деловых встреч. Можно обзавестись полезными связями.

Близнецы

В начале недели работа может потребовать много времени. Некоторые из Близнецов будут отвечать не только за свои действия и поступки, но и за других людей. Удачным днём обещает быть среда, если вы приложите усилия. Неожиданное, но положительное известие может заставить Близнецов изменить отношение к жизни. А оказавшись в тупиковой ситуации и не найдя выхода из сложившегося положения, можете рассчитывать на помощь друзей. Выходные — для отдыха.

Рак

Начало недели прекрасно подходит для приобретения любых средств, необходимых для наведения чистоты и поддержания порядка. Можете сосредоточиться на пополнении запасов бытовой химии — но если вы давно планировали купить пылесос или стиральную машину, стоит сделать это во вторник. Запланированные мероприятия у Рака могут сорваться, зато то, что будет получаться спонтанно, выйдет великолепно. Выгодным окажется сотрудничество с новыми партнёрами.

Лев

В начале недели постарайтесь привлекать меньше внимания к своей персоне, чтобы не притянуть людей, которые могут испортить вам жизнь или, в лучшем случае, настроение. Лев может жить активной светской жизнью с очень разнообразным вечерним досугом. Но нужно и работать, решайте производственные проблемы без конфликтов. Можете рассчитывать на прибыли. Все переговоры надо успеть до субботы, чтобы в воскресенье не пострадать от чужого настроения.

Дева

Девы в начале недели будут полны сил и энергии, так что самое время осуществлять задуманное. Но нежелательно давать деньги взаймы и поручаться за кого-либо. В середине недели Деву посетят интересные планы или идеи, появятся новые увлечения. Это время окажется весьма благоприятным периодом в жизни для любых начинаний. Рекомендуется уделить внимание здоровью, есть опасность обострения хронических заболеваний, не исключены и серьёзные простуды.

Весы

В первой половине этой недели Весам можно ожидать расширения контактов, приятного общения и получения новой интересной и полезной информации. Можно заниматься бумагами, подписывать договоры, посвятить время изучению иностранных языков, а также планировать близкие поездки. Поход в магазин стоит запланировать на среду, четверг или воскресенье. За продуктами питания и товарами повседневного спроса отправляйтесь во вторник или же в субботу.

Скорпион

Будьте осмотрительнее при решении финансовых вопросов — высок риск материальных потерь, направленных извне. В среду же возможны денежные поступления. Пусть небольшие, но на редкость приятные. У некоторых из Скорпионов появится желание почитать книгу, причём обязательно фантастику. Можно пойти дальше и почитать детские сказки, которые вы любили, когда были малышом. И хорошее настроение, и ностальгия гарантируются.

Стрелец

Стрельцы будут склонны к поиску лёгких и разнообразных средств заработка, и в первые три дня вы можете как легко получать, так же и тратить, а новые знакомства будут подталкивать вас к неумеренной щедрости. Артистам и ведущим звёзды рекомендуют пополнить запасы грима — сейчас для этого самое подходящее время. Желательно распланировать остаток недели, иначе она будет чрезмерно хаотичной. В пятницу есть вероятность поступления ценной информации.

Козерог

В среду Козерогам не рекомендуется заниматься делами, которые требуют большой ответственности, в это время вы рассеянны. В это время недели могут всплыть мелкие промахи с вашей стороны как в работе, так и в личной жизни, и за них тоже придётся отвечать. Материальное благосостояние некоторых из Козерогов значительно улучшится, если не позволите втянуть себя в авантюрную историю. Продолжайте стремиться к высшей цели, учитывая благо других.

Водолей

Можно обсуждать с руководством ваши перспективы. Если у вас испорчены с ними отношения, то сейчас самое время поискать примирения. Вы будете сосредоточены в основном на личных проблемах, поездках и сборе необходимой информации. Довольно часто в вас будут нуждаться окружающие и ваши идеи будут воплощаться в жизнь, поэтому ключевые позиции вам обеспечены. Ближе к окончанию недели появятся данные, подтверждающие, что у Водолеев всё идёт хорошо.

Рыбы

В начале недели Рыб ожидает непростой период: вас могут втянуть в выяснения отношений и есть опасность резкого обострения личного и делового партнёрства. Но в целом благоприятное время. Вторая половина недели будет насыщена энергией, положительными эмоциями. Вероятны прибыль, прибавление в семействе Рыб. А трудовые успехи некоторых из Рыб могут превзойти все ожидания — как свои собственные, так и начальства. В субботу вероятны весёлые встречи.