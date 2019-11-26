Хотите увидеть страстного любовника в своей постели? Кормите мужчину овощами

Мужчины употребляющие вегетарианские продукты, становятся самыми лучшими любовниками. После вегетарианских продуктов сексуальное возбуждение мужчины ночью длиться в три-четыре раза дольше, чем после мясных блюд .

После вегетарианских продуктов сексуальное возбуждение мужчины ночью длилась в три-четыре раза дольше, чем после мясных блюд

В новом документальном фильме, показанном телеканалом Netflix, был проведён эксперимент с разными блюдами. Его авторы изучали уровень сексуального возбуждения после употребления тех или иных продуктов питания, и вегетарианские блюда оказались самыми мощными.

Из научного любопытства исследователи, снимавшие свой эксперимент для канала Netflix, предложили трем мужчинам различные типы питания перед ночью любви. Оказалось, что мужчины, которые употребляли вегетарианские продукты, становятся самыми лучшими любовниками. Всего одно блюдо, не содержащее мяса, уже улучшало показатели представителей сильного пола в спальне. В эксперименте принимал участие американский уролог доктор Аарон Спитц (Aaron Spitz), который оценивал сексуальные способности трёх спортсменов мужского пола после разных блюд.

Мужчинам давали мексиканское буррито, содержащее говядину от коров, пасущихся на лугах, органическую курицу или органическую свинину в одну из ночей, а затем растительные заменители из сои и горохового протеина на следующую ночь. Авторы программы не наблюдали за тем, насколько хорошо мужчины выполняли свои сексуальные обязанности с партнерами, но оценивали общую активность в течение всей ночи. Выяснилось, что после вегетарианских продуктов сексуальное возбуждение мужчины ночью длилась в три-четыре раза дольше, чем после мясных блюд .

«Конечно, это не полноценное научное исследование, но полученные нами результаты весьма впечатляют, — говорит доктор Спитц. — Я думаю, что это послужит мотивацией для большого количества людей. У вегетарианских блюд есть масса других достоинств, и мы получили и ещё одно».