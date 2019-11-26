Уксус и сода помогут эффективно убрать дом без вредной бытовой химии

Купленные в магазине чистящие средства могут быть вредными для окружающей среды и вашего здоровья. Домашние альтернативы, сделанные из таких продуктов, как, например, уксус, могут справиться с самыми сложными задачами. Советы дает эко-блогер Рашель Штраус.
Универсальный спрей с уксусом
Спрей состоит из 50% воды и 50% уксуса.
Откройте для себя кастильское мыло
Используйте его для стирки, мытья посуды, в качестве мыла для рук или для мытья полов. Для приготовления жидкости для мытья посуды смешайте четыре части кастильского мыла с одной частью воды. Для сверкающих полов добавьте 1/4 стакана уксуса в ведро с горячей водой, и щедро положите кастильского мыла».
Сода
Сода работает двумя способами: она дезодорирует (если положить небольшую миску в холодильник, он поглотит неприятные запахи) и проникает в жир. Однако она может оставить налет «так что закончите уборку с небольшим количеством уксусного спрея, и ваши краны будут блестеть».
Борьба с плесенью с маслом чайного дерева и уксусом
Для борьбы с плесенью наполните аэрозольный баллончик уксусом и несколькими каплями масла чайного дерева.