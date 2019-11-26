Уксус и сода помогут эффективно убрать дом без вредной бытовой химии

4 альтернативных способа, помогающих отчистить дом не хуже дорогих магазинных бытовых средств, которые ко всему прочему могут приносить вред для здоровья человека.

Как эффективно убрать дом без бытовой химии

Купленные в магазине чистящие средства могут быть вредными для окружающей среды и вашего здоровья. Домашние альтернативы, сделанные из таких продуктов, как, например, уксус, могут справиться с самыми сложными задачами. Советы дает эко-блогер Рашель Штраус.

Универсальный спрей с уксусом

Спрей состоит из 50% воды и 50% уксуса.

«Если вам не нравится запах уксуса, вы можете добавить эфирные масла. Прелесть аэрозоля в том, что вы можете использовать его для 90% работ по уборке — очистить свои рабочие поверхности, обеденный стол, раковину, керамическую плиту, ванную комнату и зеркала».

Откройте для себя кастильское мыло

Используйте его для стирки, мытья посуды, в качестве мыла для рук или для мытья полов. Для приготовления жидкости для мытья посуды смешайте четыре части кастильского мыла с одной частью воды. Для сверкающих полов добавьте 1/4 стакана уксуса в ведро с горячей водой, и щедро положите кастильского мыла».

Сода

Сода работает двумя способами: она дезодорирует (если положить небольшую миску в холодильник, он поглотит неприятные запахи) и проникает в жир. Однако она может оставить налет «так что закончите уборку с небольшим количеством уксусного спрея, и ваши краны будут блестеть».

Борьба с плесенью с маслом чайного дерева и уксусом

Для борьбы с плесенью наполните аэрозольный баллончик уксусом и несколькими каплями масла чайного дерева.

«Оставьте на 30 минут, а затем протрите тряпкой и теплой водой», — цитирует эко-блогера издание The Guardian.