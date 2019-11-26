26.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Общество / Стиль жизни

10 плюсов для организма от употребления суши

14:48 26.11.2019 Фото: pxhere.com
0

В популярном деликатесе, приготовленном из рыбы, риса и овощей содержатся свежие витамины и микроэлементы.

10 плюсов для организма от употребления суши
Суши содержат белок, который очень важен для восстановления мышц

Суши давно перестали быть чем-то необычным — сложно представить жизнь без аппетитных роллов. Специалисты назвали 10 причин в пользу употребления суши, являющихся питательным блюдом.

  1. Первый плюс к употреблению суши — источник жирных кислот омега-3, благотворно воздействующих на функционирование организма. Омега-3 также позволяет снизить уровень «плохого» холестерина и предотвратить возникновение сердечно-сосудистых заболеваний.
  2.  Роллы заворачивают в нори — морские водоросли, содержащие важные минералы, в том числе и йод. Он является нужным элементом для правильной работы щитовидной железы, отвечающей за баланс гормонов.
  3.  Суши сложно представить без имбиря и васаби. Последний способен нейтрализовать вред от сырой рыбы. Имбирь является мощным антиоксидантом и иммуностимулятором.
  4. Соевый соус позволяет укрепить кровеносные сосуды, поскольку этот ключевой элемент японской блюда богат железом.
  5. Суши являются источником антиоксидантов, поэтому употребление деликатеса приводит к замедлению повреждения клеток кожи и сохранению клеточной структуры. Антиоксиданты могут поддерживать молодость кожи на внешнем и на внутреннем уровне.
  6. Рыба — источник кальция, представляющего из себя основной минерал, необходимый для здоровья костей. Благодаря регулярному употреблению суши можно укрепить костную систему и избежать остеопороза.
  7. Суши содержат белок, который очень важен для восстановления мышц. Особенно это актуально для спортсменов — чтобы получить максимальную пользу от блюда, следует есть его 2-3 раза в неделю.
  8. Роллы улучшают обмен веществ, являясь низкокалорийным блюдом.
  9. Еще одна причина в пользу употребления суши — улучшение настроения. Это возможно благодаря витамину B12, предотвращающему тревожность и депрессию.
  10. В популярном деликатесе, приготовленном из рыбы, риса и овощей содержатся свежие витамины и микроэлементы.

Источник: МедикФорум

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Любите суши?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Сломал шею и умер при спасении упавшей в колодец женщины прохожий в Сыктывкаре
15:45 26-11-2019
Сломал шею и умер при спасении упавшей в колодец женщины прохожий в Сыктывкаре
Бердск37 000 рублей в среднем зарабатывают бюджетники в Бердске
15:41 26-11-2019
37 000 рублей в среднем зарабатывают бюджетники в Бердске
БердскАварийный ремонт сплошных ям на ул. Пушкина сделают в 2020 году в Бердске
15:30 26-11-2019
Аварийный ремонт сплошных ям на ул. Пушкина сделают в 2020 году в Бердске
БердскУгнали Toyota Corolla в Бердске ради возвращения домой оставшиеся без денег жители Алтая
15:23 26-11-2019
Угнали Toyota Corolla в Бердске ради возвращения домой оставшиеся без денег жители Алтая
Насмерть сбил пешехода и скрылся водитель Land Rover Discovery в Новосибирске
15:16 26-11-2019
Насмерть сбил пешехода и скрылся водитель Land Rover Discovery в Новосибирске
Бедные вон: По расходам хотят оценивать платежеспособность клиентов банки России 1
15:15 26-11-2019
Бедные вон: По расходам хотят оценивать платежеспособность клиентов банки России
Хотите защитить себя от деменции, кушайте бананы, чеснок и орехи
15:15 26-11-2019
Хотите защитить себя от деменции, кушайте бананы, чеснок и орехи
Истязавший 8-летнюю ученицу репетитор по музыке в Москве получил 4 года колонии условно
15:00 26-11-2019
Истязавший 8-летнюю ученицу репетитор по музыке в Москве получил 4 года колонии условно
БердскВыстави свои работы в «Галерее Курьера»
14:54 26-11-2019
Выстави свои работы в «Галерее Курьера»
Хотите увидеть страстного любовника в своей постели? Кормите мужчину овощами
14:53 26-11-2019
Хотите увидеть страстного любовника в своей постели? Кормите мужчину овощами