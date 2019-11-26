10 плюсов для организма от употребления суши

В популярном деликатесе, приготовленном из рыбы, риса и овощей содержатся свежие витамины и микроэлементы.

Суши содержат белок, который очень важен для восстановления мышц Суши давно перестали быть чем-то необычным — сложно представить жизнь без аппетитных роллов. Специалисты назвали 10 причин в пользу употребления суши, являющихся питательным блюдом. Первый плюс к употреблению суши — источник жирных кислот омега-3, благотворно воздействующих на функционирование организма. Омега-3 также позволяет снизить уровень «плохого» холестерина и предотвратить возникновение сердечно-сосудистых заболеваний. Роллы заворачивают в нори — морские водоросли, содержащие важные минералы, в том числе и йод. Он является нужным элементом для правильной работы щитовидной железы, отвечающей за баланс гормонов. Суши сложно представить без имбиря и васаби. Последний способен нейтрализовать вред от сырой рыбы. Имбирь является мощным антиоксидантом и иммуностимулятором. Соевый соус позволяет укрепить кровеносные сосуды, поскольку этот ключевой элемент японской блюда богат железом. Суши являются источником антиоксидантов, поэтому употребление деликатеса приводит к замедлению повреждения клеток кожи и сохранению клеточной структуры. Антиоксиданты могут поддерживать молодость кожи на внешнем и на внутреннем уровне. Рыба — источник кальция, представляющего из себя основной минерал, необходимый для здоровья костей. Благодаря регулярному употреблению суши можно укрепить костную систему и избежать остеопороза. Суши содержат белок, который очень важен для восстановления мышц. Особенно это актуально для спортсменов — чтобы получить максимальную пользу от блюда, следует есть его 2-3 раза в неделю. Роллы улучшают обмен веществ, являясь низкокалорийным блюдом. Еще одна причина в пользу употребления суши — улучшение настроения. Это возможно благодаря витамину B12, предотвращающему тревожность и депрессию. В популярном деликатесе, приготовленном из рыбы, риса и овощей содержатся свежие витамины и микроэлементы. Источник: МедикФорум

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