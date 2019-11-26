Вода в ушах: встряхивание головы для избавления от воды в ушах может привести к повреждению мозга

Трясти головой опасно для мозга

Исследователи из Корнельского университета и Технологии Вирджинии обнаружили, что встряхивания головы для избавления от воды в ушах может привести к повреждению мозга. Эксперты отметили, что жидкость в ушном канале приводит к возникновению инфекций и потере слуха. Ученые провели несколько экспериментов с использованием 3D-моделей. Критическое ускорение, создающееся при встряхивании, у маленьких детей оказалось в 10 раз больше силы тяжести по отношению к размерам ушей, что в итоге приводит к повреждению мозга. У взрослых ускорение было ниже из-за большего диаметра слуховых проходов, но общий объем и положение воды в канале изменяют ускорение, необходимое для его удаления. Поверхностное натяжение жидкости является одним из решающих факторов, способствующих застреванию воды в ушных каналах, отметили исследователи. Избавиться от нее, предположительно, помогут жидкости с более низким поверхностным натяжением, чем у воды, например, спирт или уксус. Для подтверждения их пользы потребуются дополнительные исследования.

Источник: oane.ws