Насмерть сбил пешехода и скрылся водитель Land Rover Discovery в Новосибирске

Погибший шел по обочине в попутном направлении. Полиция разыскивает автомобилиста, оставившего место ДТП. Смертельная авария произошла на ул. Профилактической в Дзержинском районе.

На месте смертельного ДТП

В Дзержинском районе водитель внедорожника сбил насмерть пешехода и скрылся, сообщает 26 ноября АСТ-54.

Во вторник утром водитель внедорожника (предположительно, Land Rover Discovery 3) двигался по улице Профилактической со стороны Гусинобродского шоссе в направлении проспекта Дзержинского. И совершил наезд на шедшего в попутном направлении пешехода, а затем покинул место происшествия, рассказал инспектор по пропаганде ГИБДД Новосибирска Владислав Савченков. Сбитый человек погиб на месте.

Всем, кто знает о местонахождении данного автомобиля и того, кто находился за рулём просят связаться по телефону 232-23-51, 232-23-21.