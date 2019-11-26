Насмерть сбил пешехода и скрылся водитель Land Rover Discovery в Новосибирске

В Дзержинском районе водитель внедорожника сбил насмерть пешехода и скрылся, сообщает 26 ноября АСТ-54.
Во вторник утром водитель внедорожника (предположительно, Land Rover Discovery 3) двигался по улице Профилактической со стороны Гусинобродского шоссе в направлении проспекта Дзержинского. И совершил наезд на шедшего в попутном направлении пешехода, а затем покинул место происшествия, рассказал инспектор по пропаганде ГИБДД Новосибирска Владислав Савченков. Сбитый человек погиб на месте.
Всем, кто знает о местонахождении данного автомобиля и того, кто находился за рулём просят связаться по телефону 232-23-51, 232-23-21.