26.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Насмерть сбил пешехода и скрылся водитель Land Rover Discovery в Новосибирске

15:16 26.11.2019 Фото: АСТ-54
0

Погибший шел по обочине в попутном направлении. Полиция разыскивает автомобилиста, оставившего место ДТП. Смертельная авария произошла на ул. Профилактической в Дзержинском районе.

Насмерть сбил пешехода и скрылся водитель Land Rover Discovery в Новосибирске
На месте смертельного ДТП

В Дзержинском районе водитель внедорожника сбил насмерть пешехода и скрылся, сообщает 26 ноября АСТ-54.

Во вторник утром водитель внедорожника (предположительно, Land Rover Discovery 3) двигался по улице Профилактической со стороны Гусинобродского шоссе в направлении проспекта Дзержинского. И совершил наезд на шедшего в попутном направлении пешехода, а затем покинул место происшествия, рассказал инспектор по пропаганде ГИБДД Новосибирска Владислав Савченков. Сбитый человек погиб на месте.

Всем, кто знает о местонахождении данного автомобиля и того, кто находился за рулём просят связаться по телефону 232-23-51, 232-23-21.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Найдут нарушителя?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Бердск37 000 рублей в среднем зарабатывают бюджетники в Бердске
15:41 26-11-2019
37 000 рублей в среднем зарабатывают бюджетники в Бердске
БердскАварийный ремонт сплошных ям на ул. Пушкина сделают в 2020 году в Бердске
15:30 26-11-2019
Аварийный ремонт сплошных ям на ул. Пушкина сделают в 2020 году в Бердске
БердскУгнали Toyota Corolla в Бердске ради возвращения домой оставшиеся без денег жители Алтая
15:23 26-11-2019
Угнали Toyota Corolla в Бердске ради возвращения домой оставшиеся без денег жители Алтая
Насмерть сбил пешехода и скрылся водитель Land Rover Discovery в Новосибирске
15:16 26-11-2019
Насмерть сбил пешехода и скрылся водитель Land Rover Discovery в Новосибирске
Бедные вон: По расходам хотят оценивать платежеспособность клиентов банки России 1
15:15 26-11-2019
Бедные вон: По расходам хотят оценивать платежеспособность клиентов банки России
Хотите защитить себя от деменции, кушайте бананы, чеснок и орехи
15:15 26-11-2019
Хотите защитить себя от деменции, кушайте бананы, чеснок и орехи
Истязавший 8-летнюю ученицу репетитор по музыке в Москве получил 4 года колонии условно
15:00 26-11-2019
Истязавший 8-летнюю ученицу репетитор по музыке в Москве получил 4 года колонии условно
БердскВыстави свои работы в «Галерее Курьера»
14:54 26-11-2019
Выстави свои работы в «Галерее Курьера»
Хотите увидеть страстного любовника в своей постели? Кормите мужчину овощами
14:53 26-11-2019
Хотите увидеть страстного любовника в своей постели? Кормите мужчину овощами
Мертвым в туалете кафе нашли 12-летнего мальчика в Новосибирске
14:50 26-11-2019
Мертвым в туалете кафе нашли 12-летнего мальчика в Новосибирске