Заболевают раком чаще всего с первой группой крови

А вот у обладателей второй группы риск возникновения болезни минимален. Правда, при одном условии – человек должен вести здоровый образ жизни, избавившись от вредных привычек

Специалисты назвали неуязвимую для рака группу крови

Сотрудники медицинского университета Каролины (Швеция) провели масштабное исследование. Специалисты решили выяснить, люди с какой группой крови чаще всего подвержены онкозаболеваниям. И, напротив, какая группа меньше всех уязвима перед болезнью.

Медики проанализировали медицинские карты пациентов за 25 лет. Когда были обработаны статистические данные, выяснилось, что больше раку были подвержены те, у кого первая группа крови. А вот у обладателей второй группы риск возникновения болезни минимален. Правда, при одном условии – человек должен вести здоровый образ жизни, избавившись от вредных привычек

Источник: poisknews.ru