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Заболевают раком чаще всего с первой группой крови

17:45 26.11.2019 Фото: pixabay.com
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А вот у обладателей второй группы риск возникновения болезни минимален. Правда, при одном условии – человек должен вести здоровый образ жизни, избавившись от вредных привычек

Заболевают раком чаще всего с первой группой крови
Специалисты назвали неуязвимую для рака группу крови
Сюжет: Онкология
Заболевают раком чаще всего с первой группой крови

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Сотрудники медицинского университета Каролины (Швеция) провели масштабное исследование. Специалисты решили выяснить, люди с какой группой крови чаще всего подвержены онкозаболеваниям. И, напротив, какая группа меньше всех уязвима перед болезнью.

Медики проанализировали медицинские карты пациентов за 25 лет. Когда были обработаны статистические данные, выяснилось, что больше раку были подвержены те, у кого первая группа крови. А вот у обладателей второй группы риск возникновения болезни минимален. Правда, при одном условии – человек должен вести здоровый образ жизни, избавившись от вредных привычек

Источник: poisknews.ru

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Аноним, 26 ноября 2019 18:12
НВР:
2
Аноним, 26 ноября 2019 18:17
НВР:
4
Аноним, 26 ноября 2019 18:19
НВР:
3
Аноним, 26 ноября 2019 18:21
НВР:
вторая отрицательная
Аноним, 26 ноября 2019 18:22
НВР:
B2+
Аноним, 26 ноября 2019 18:22
1
Аноним, 26 ноября 2019 18:25
НВР:
1
Аноним, 26 ноября 2019 18:25
НВР:
1отрицательная
Аноним, 26 ноября 2019 18:27
НВР:
1 отрицательная
Аноним, 26 ноября 2019 18:28
Задолбали!!!!Хватит жути нагонять на людей!!!!

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