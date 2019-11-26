За $16,2 млрд купил Tiffany французский бренд Louis Vuitton Moet Hennessy

«Мы выражаем огромное уважение и восхищение Tiffany и намерены развивать эту жемчужину с той же самоотверженностью и приверженностью, которую мы применили к каждому из наших Домов». — говорит Бернар Арно -президент LVMH.

Французский бренд Louis Vuitton Moet Hennessy покупает Tiffany

Французский бренд Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH) заявил, что смог прийти к соглашению с американской ювелирной маркой Tiffany & Co. Цена сделки составила $16,2 млрд, говорится на сайте LVMH.

Окончательное соглашение были подписано между компаниями. Приобретение LVMH компании Tiffany было одобрено советами директоров обеих компаний.

Ожидается, что сделка будет завершена в середине 2020 года.

«Приобретение Tiffany укрепит позиции LVMH в ювелирном деле и еще больше увеличит ее присутствие в Соединенных Штатах», — подчеркивается в заявлении.

По словам президента группы компаний LVMH Бернара Арно, бренд рад приветствовать компанию с беспрецедентным наследием и уникальным положением в мировом ювелирном мире, которая теперь станет частью семьи.

«Мы выражаем огромное уважение и восхищение Tiffany и намерены развивать эту жемчужину с той же самоотверженностью и приверженностью, которую мы применили к каждому из наших Домов», — подчеркнул Арно.

Источник: Газета. ru