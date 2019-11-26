Хотите защитить себя от деменции, кушайте бананы, чеснок и орехи

10 продуктов, которые защитят мозговые клетки от разрушения, приводящего к деменции.

Воспаление – один из факторов, действующих при деменции как пусковой механизм

Развитие деменции тесно связано с разрушением мозговых клеток, в то время как многие питательные вещества способны сделать нейроны более сильными и защитить от деградации. О том, какие продукты являются лучшими борцами с вызывающими деменцию процессами, узнаем в статье.

Жирная рыба. Семга, сельдь, тунец, форель, скумбрия, сардины содержат много омега-3 жирных кислот. Их достаточное получение организмом чрезвычайно важно для защиты нервных клеток.

Ягоды. Они содержат большое количество вещества антоцианина, которое обладает сильно выраженным противовоспалительным эффектом. Воспаление – один из факторов, действующих при деменции как пусковой механизм.

Грецкие орехи. Они содержат омега-3 жирные кислоты, калий, кальций, магний, фосфор и витамин Е. Этот комплекс поддерживает нейронную активность на высоком уровне, что защищает мозговые клетки от застойных явлений.

Арахис. Один из лучших поставщиков фолиевой кислоты в рационе человека. Дефицит фолиевой кислоты ассоциирован с патологией развития центральной нервной системы, высоким риском развития острых коронарных синдромов и инсультов.

Капуста. Еще один доступный источник фолиевой кислоты.

Овсянка. В ней также содержится много фолиевой кислоты, а, кроме того, витамин Е, защищающий мозг от ржавчины – процесса, при котором нарушается баланс металлов в головном мозге, содействуя развитию дегенеративных заболеваний.

Бобовые. Будь то фасоль, чечевица, горох или нут: бобовые содержат много чрезвычайно важных для защиты мозга от старения антиоксидантов и микроэлементов, таких как калий, кальций, фолиевая кислота, а также лецитин, чей компонент холин действует как нейромедиатор.

Бананы. Эти фрукты содержит много калия, магния и фолиевой кислоты, которые поддерживают наш мозг в форме.

Кофе. Действие кофе как напитка, предотвращающего возрастную дегенерацию, обеспечивается веществами фенилинданами, которые возникают в процессе обжига кофейных зерен. Эти субстанции предотвращают образование двух белковых фрагментов, участвующих в развитии тесно связанных со старческим слабоумием болезней Альцгеймера и Паркинсона.

Чеснок и лук. Чеснок и лук содержат растительное соединение аллиина, которое усиливает кровообращение в мозге, снабжая его клетки живительным для них кислородом.

Источник: МедикФорум