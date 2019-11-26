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Фото обновленной Lada 4×4 выложили в сеть

17:59 26.11.2019 Фото: Российская Газета/Валерий Карташов
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Снаружи модель подверглась минимальным изменениям. Обновлённую версию Lada 4×4 можно идентифицировать по переднему бамперу с интегрированными противотуманными фарами.

Фото обновленной Lada 4x4 выложили в сеть
По технической части изменений нет. Lada 4×4 агрегатируется 1,7-литровым бензиновым двигателем мощностью 83 л.с. и пятиступенчатой механической коробкой передач

Тольяттинский автогигант готовится к серийному выпуску рестайлингового внедорожника Lada 4×4.

В распоряжении «Российской газеты» оказались первые снимки экстерьера и фото интерьера Lada 4×4 с кодовым обозначением FL (Facelift).
Снаружи модель подверглась минимальным изменениям. Обновлённую версию Lada 4×4 можно идентифицировать по переднему бамперу с интегрированными противотуманными фарами.

Главной отличительной особенностью обновлённого внедорожника является салон. На фотографиях запечатлён именно серийный экземпляр. Об этом говорит матовый (с тиснением) пластик новой передней панели. К слову, она теперь имеет современную климатическую установку с шайбами вместо прежних ползунков и увеличенные дефлекторы вентиляции.

Также внутренне убранство может похвастать другой комбинацией приборов (схожа с Granta FL), доработанным отопителем, центральным тоннелем, вместительным бардачком, сиденьями иной формы с подголовниками заднего дивана, трехкамерными уплотнителями дверей, формованным потолком с плафоном и системой ЭРА-ГЛОНАСС — соответственно появилась штатная антенна на крыше.

Четырехспицевое рулевое колесо, дверные карты, рычаги управления коробкой передач, раздаткой и понижайкой остались прежними.

В то же время завод рассматривает возможность установки нового руля с подушкой безопасности, также планируется заменить облицовку рулевой колонки.
Помимо этого, «люксовое» исполнение Lada 4×4 Urban начнут оснащать боковыми подушками безопасности.

По технической части изменений нет. Lada 4×4 агрегатируется 1,7-литровым бензиновым двигателем мощностью 83 л.с. и пятиступенчатой механической коробкой передач.

Напомним, ежедневно, начиная с 18 ноября, с конвейера российского автогиганта сходит по шесть экземпляров Lada 4×4 FL. Полноценное серийное производство начнётся в конце ноября или в начале декабря. Продажи должны стартовать в январе-феврале 2020 года.

Новое поколение Lada 4×4 с рабочим названием New Generation встанет на конвейер АвтоВАЗа не раньше 2021-2022 гг. Кроссовер повышенной проходимости Lada 4×4 построят на платформе Альянса Renault-Nissan-Mitsubishi — Global Access (эволюция B0).

Источник: РГ

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