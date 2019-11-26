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Угнали Toyota Corolla в Бердске ради возвращения домой оставшиеся без денег жители Алтая

15:23 26.11.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Полицейские остановили угнанный автомобиль на трассе в районе ЗАТО Сибирский. Сидевшие в нем двое молодых алтайцев дали признательные показания. Они сели в первый попавшийся открытый автомобиль.

Угнали Toyota Corolla в Бердске ради возвращения домой оставшиеся без денег жители Алтая
Угонщиков передали полицейским Бердска

Сотрудники полиции задержали подозреваемых в краже автомобиля в Бердске, сообщили сегодня, 26 ноября, в управлении МВД по Новосибирской области.

23 ноября неизвестные в ночное время от дома по улице К. Маркса в городе Бердске похитили автомобиль «Тойота Королла».В этот же день около 8-ми часов утра экипаж в составе инспекторов ДПС взвода № 2 отдельной роты дорожно-патрульной службы ГИБДД ГУ МВД России по Алтайскому краю старшего лейтенанта полиции Ивана Морозова и старшего лейтенанта полиции Глеба Лукьянова остановили указанный автомобиль на трассе в районе ЗАТО Сибирский. В салоне находились двое молодых людей, документов на транспортное средство у них не оказалось. Оба были задержаны для выяснений обстоятельств, а затем доставлены в отдел МВД России по городу Бердску.

В беседе с полицейскими ранее судимые 25-летний и 29-летний жители Республики Алтай дали признательные показания и объяснили, что в город Бердск они приехали к своей знакомой. На обратную дорогу денежных средств у них не было, поэтому они нашли открытый автомобиль и решили на нем вернуться домой.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Транспортное средство возвращено законному владельцу. Расследование уголовного дела продолжается.

В настоящее время сотрудниками полиции проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанных.

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