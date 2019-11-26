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Бедных не освободят от НДФЛ. Тема очень чувствительная

18:45 26.11.2019 Фото: pixabay.com
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Так прокомментировал идею освобождения малоимущих от налога на доходы физлиц Дмитрий Медведев. По его словам, как только в законе появляется деление такого рода, сразу находятся люди, чувствующие себя незаконно обойденными.

Бедных не освободят от НДФЛ. Тема очень чувствительная
Медведев прокомментировал идею освобождения малоимущих от НДФЛ

Тема освобождения малоимущих от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) прорабатывалась давно. Об этом в понедельник, 25 ноября, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

«Идеи есть разные, вопрос в том, каковы последствия этих решений, каковы выпадающие доходы и, в неменьшей степени, кого надо относить к малоимущим?» — цитирует Медведева «РИА Новости». Глава правительства подчеркнул, что тема критериев очень чувствительна: как только в законе появляется деление такого рода, сразу находятся люди, чувствующие себя незаконно обойденными.

«Скажут: мы тоже не богатые, а с нас почему-то НДФЛ все-таки решили брать, его сохранили. Это очень чувствительная тема», — приводит слова Медведева «Газета.ру».

23 ноября первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов заявил, что нужно взвесить все плюсы и минусы освобождения малоимущих граждан от уплаты НДФЛ. В частности, по его словам, нужно обсудить, как это повлияет на бюджеты регионов.

12 сентября глава ВТБ Андрей Костин выступил с предложением изменить подход к налогам. По его словам, существующий профицит бюджета позволяет смягчать налоговую политику «очень точечно». Одним из предложений ВТБ является «снижение налогового бремени в эквиваленте роста собираемости, который ФНС считает устойчивым уровнем». Поэтому для физических лиц налоговики могут установить минимальный доход, не облагаемый налогом. Проблема для «самых незащищенных людей с самыми низкими доходами» будет решена, отметил Костин.

Ранее, в сентябре, глава Министерства труда и социальной защиты РФ Максим Топилин заявил, что число россиян с доходом ниже прожиточного минимума предположительно снизится к концу 2019 года. В этом полугодии по сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатели ухудшились — с 12,5 до 12,7%.

Источник: Известия

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