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Изнасиловали девушку-следователя перед ее самоубийством в Сочи

17:45 26.11.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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родные 23-летней погибшей считают, что якобы она стала жертвой насильника-коллеги, но не стала писать заявление, а просила руководство помочь с переводом на службу в другой город. Позже ее нашли мертвой на рабочем месте.

Изнасиловали девушку следователя перед ее самоубийством в Сочи
МВД проверит данные об изнасиловании следователя в Сочи перед суицидом

Полиция проверит сообщения в соцсетях, что причиной самоубийства девушки-следователя в Сочи стало изнасилование коллегой, заявили в ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В субботу полиция и СК начали проверку после гибели девушки. В ведомствах не сообщали подробностей случившегося. СМИ писали, что 23-летняя Мария Клочкова поступила на службу в полицию в Сочи после окончания университета МВД и совершила самоубийство на работе.

В паблике «Омбудсмен полиции» в соцсети пользователи обсуждали причины самоубийства. Представившаяся сестрой погибшей пользователь Анна Клочкова заявила в комментарии, что ее сестра якобы стала жертвой изнасилования со стороны коллеги, но не стала писать заявление, а просила руководство помочь с переводом на службу в другой город.

Источник: РИА Новости

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От редакции

Похоже на правду?

Новы, 26 ноября 2019 18:06
Сначала друг друга а потом и убивают. А мы от них помощи и защиты ещё ждем

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