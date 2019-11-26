Новорожденный скончался после домашних родов в Ростове

Когда через 4 часа малыш начал задыхаться, молодые родители начали делать ему констрастный душ. «Купали» младенца час, а потом вызвали «скорую». Врачи констатировали смерть ребенка.

Малыш скончался на домашних родах в Ростове

В Ростовский перинатальный центр доставили женщину с осложнениями после родов в домашней обстановке. Руководитель центра Максим Уманский сообщил на странице клиники в Instagram, что женщина решила, что правильнее всего рожать дома, в привычной остановке.

Около 16 часов 24 ноября она в ванной родила доношенного малыша. Спустя четыре часа малыш начал задыхаться, чтобы спасти ребенка новоиспеченные родители начали делать ему контрастный душ. «Купали» малыша час и лишь затем вызвали скорую помощь. Приехавшие врачи констатировали смерть малыша.

-Помощник при домашних родах — это может быть и модно, но небезопасно. В теории, она может быть на партнёрских родах, в окружении медицинских работников, — констатировал Максим Уманский

Следственный комитет уже возбудил уголовно дело по факту гибели малыша. Трагедия произошла 24 ноября.

Источник: privet-rostov.ru