Видео и фото последствий землетрясения в Албании опубликовали очевидцы в Сети

В Сети появились фото и видео последствий землетрясения, произошедшего недалеко от столицы Албании Тираны.

Ранее о толчках магнитудой 6,4 сообщила Геологическая служба США (USGS).

На кадрах видно, что десятки людей стоят возле обломков дома.

Два жилых дома обрушились в 30 километрах от Тираны, еще два — в городе Кавая недалеко от Дурреса, расположенного ближе всего к эпицентру землетрясения.

По информации местных СМИ, в результате случившегося шесть человек погибли, более 300 пострадали.

Images of the damage from the M6.4 #earthquake that just hit Albania (local time early Tuesday morning).#PrayforAlbania ❤️🙏🏻 pic.twitter.com/OBwC2CCbnr — Team Albanians (@TeamAlbanians) November 26, 2019

Точное число пострадавших неизвестно.

Источник: РИА Новости