Душил и избивал учеников директор сельской школы в Новосибирской области

За применение насилия к школьникам педагога из Колыванского района осудили на три года условно с испытательным сроком в два года.

В Новосибирской области вынесен приговор в отношении экс — директора школы

В Новосибирской области вынесен приговор в отношении экс-директора школы, сообщили сегодня, 26 ноября, в региональном управлении СКР.

Собранные Коченевским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета России по Новосибирской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении экс-директора Вьюнской школы, по обвинению в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ (совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан, если они совершены с применением насилия).

В ходе следствия установлено, что в период 2016-2017 г.г. директор МБОУ «Вьюнская СОШ», расположенной в с. Вьюны, Колыванского района, Новосибирской области, в ходе проведения воспитательных работ с учениками школы, применял к ним физическое насилие, а именно с силой сжимал рукой в области шеи, наносил удары в область туловища, а также головы. По уголовному делу признаны потерпевшими трое учеников в возрасте от 13 до 17 лет.

Приговором суда экс-директор осужден на три года условно с испытательным сроком два года.