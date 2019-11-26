Взыскала со швейной фабрики «Бердчанка» кредит в полмилиона рублей жительница Бердска

Юлия Гук приобрела право уступки у кредитной организации, а потом обратилась в суд. В ближайшее время новым владельцам здания бывшего швейного производства предстоит выплатить не только непогашенный займ, но и проценты по кредиту.

Швейная фабрика «Бердчанка» больше не существует

Швейная фабрика «Бердчанка» из Бердска снова попала в судебные разбирательства. На этот раз с ее нынешними владельцами судится Юлия Гук.

Как сообщили «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 26 ноября, в пресс-службе горсуда Бердска, иск в отношении «Бердчанки» подала Юлия Гук. Между «Бердчанкой» и некой кредитной организацией был заключен кредитный договор, по которому были представлен займ в размере 480 тыс. рублей. В последующем было заключение об отступном. «Бердчанка» вместо денег была готова передать швейный цех с имуществом.

В тот момент, когда АО «Бердчанка» влилась в процесс банкротства, договор займа и соглашения об отступном были признаны недействительным. Юлия Гук же по договору уступки приобрела право требования от кредитной организации к «Бердчанка».

Юлия Анатольевна обратилась с иском в суд в июле этого года с формулировкой «о взыскании неосновательного обогащения». Сегодня, 26 ноября. Судья Бердского городского суда Сергей Мельчинский полностью удовлетворил требования Юлии Гук.

«Бердчанки» в ближайшее время предстоит передать истцу 480 тыс. рублей в счет займа, а также 26 тыс. рублей в счет процентов, за пользование деньгами.

По информации «Курьер. Среда. Бердск», сейчас «Бердчанка» не работает как швейная фабрика. Новые владельцы сдают площади нескольким арендаторам. Между ними уже возникали конфликты, приходилось вмешиваться полиции. В 2016 году швейную фабрику начали банкротить. Примечательно, что в арбитражный суд Новосибирской области поступило исковое заявление о банкротстве владельца и гендиректора «Бердчанки» Константина Гука. Заявление подало новосибирское ООО «Юридическая практика». Сумма требований — 8,43 млн рублей.

Справка

Швейная фабрика «Бердчанка» основана в 1940 году в Бердске. Она была одним из крупных производителей детской одежды за Уралом. До Константина Гука владельцем и генеральным директором предприятия был Владимир Степанов. В 2014 году он покончил с собой, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

В том же году ОАО «Бердчанка» было реорганизовано в одноименное АО. По данным «СПАРК-Интерфакс», на момент смерти Степанов владел 61,5% акций. С конца 2015 года производство на фабрике остановлено. Заявление о признании предприятия банкротом было подано банком «Левобережный» из-за просроченной задолженности в 5,7 млн руб.

В середине 2016 года на фабрике было введено наблюдение, а к делу о банкротстве присоединилось ООО «Юридическая практика» с требованиями 1,73 млн руб. Также была произведена замена кредитора. По данным картотеки, в реестр требований кредиторов включены требования двух кредиторов: ООО «Юридическая практика» на сумму 7,8 млн рублей и налоговой службы на сумму 3,83 млн рублей.

Директор швейной фабрики «Бердчанка» Владимир Степанов погиб 1 сентября 2014 года. Медики нашли тело на его даче в садовом обществе «Швейник», что в районе городского кладбища. По некоторым сведениям, у Владимира Тимофеевича в последнее время были финансовые проблемы и сложности в бизнесе. Погибшему было 56 лет. Владимир Степанов несколько лет руководил бердским отделением партии «Единая Россия». С 1990-х годов бердская швейная фабрика «Бердчанка» принадлежит Владимиру Степанову.

ОАО «Бердчанка» было основано в 1940 году. Фабрика «Бердчанка» — один из ведущих производителей детской одежды за Уралом, изготавливающий широкий ассортимент детской верхней одежды: куртки, комбинезоны, полукомбинезоны, утепленные комплекты, одежду для школы различных стилей и фасонов.

По информации официального сайта фабрики, с 1999 года там выпускается коллекция спортивной одежды, с 2001 года освоена новая линия по производству трикотажных изделий: бельевого и спортивного трикотажа. Для своих покупателей ОАО «Бердчанка» известна под торговой маркой ЗАО «LISKI».