Подготовку специалистов в “Сибирском Антраците” начинают со школы



Под руководством преподавателей они получали начальные знания о профессии инженера, знакомились со специализированными компьютерными программами, учились создавать несложные модели механизмов передач, работали над построением транспортных объектов. Финалом стала защита презентаций в АО «Сибирский Антрацит». Работы оценивала экспертная комиссия из представителей компании и преподавателей СГУПСа.

Инженерные профессии востребованы на угледобывающих предприятиях «Сибирский Антрацит» и «Разрез Восточный».



«Практическая польза проекта очевидна. Модели механизмов передач, которые ребята спроектировали, присутствуют на многих объектах предприятия. Полученные навыки — маленький шаг на пути саморазвития для каждого из них, — оценил работы школьников Алексей Валерьевич Киричко, начальник службы движения железнодорожного цеха АО «Сибирский Антрацит».Желающих попасть в проект много, ученики проходят конкурсный отбор. Для них это отличный шанс познакомиться с одним из ведущих вузов Сибири и увидеть возможности реализации своего потенциала на крупном производстве.

«Даже если из 20 человек серьезно заинтересуются профессией трое – это уже хороший результат, – сказала Ольга Борисовна Болбат, заведующая кафедрой «Графика» СГУПС. – Я хотела бы поблагодарить «Сибирский Антрацит», за организацию такого образовательного проекта».

Справка:

«Школа юного железнодорожника» — профориентационный проект, который реализуется «Сибантрацитом», СГУПСом и Центром развития детей «Спутник». Это один из проектов в рамках программы взаимодействия «Сибантрацита» с учебными заведениями НСО в области подготовки персонала для угледобывающих предприятий региона.