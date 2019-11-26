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Подготовку специалистов в “Сибирском Антраците” начинают со школы

17:11 26.11.2019
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Завершился очередной этап профориентационного проекта «Школа юного железнодорожника», проводимого при участии АО «Сибирский Антрацит».

Подготовку специалистов в “Сибирском Антраците” начинают со школы
Под руководством преподавателей они получали начальные знания о профессии инженера, знакомились со специализированными компьютерными программами, учились создавать несложные модели механизмов передач, работали над построением транспортных объектов. Финалом стала защита презентаций в АО «Сибирский Антрацит». Работы оценивала экспертная комиссия из представителей компании и преподавателей СГУПСа.
Инженерные профессии востребованы на угледобывающих предприятиях «Сибирский Антрацит» и «Разрез Восточный».

«Практическая польза проекта очевидна. Модели механизмов передач, которые ребята спроектировали, присутствуют на многих объектах предприятия. Полученные навыки — маленький шаг на пути саморазвития для каждого из них, — оценил работы школьников Алексей Валерьевич Киричко, начальник службы движения железнодорожного цеха АО «Сибирский Антрацит».
Подготовку специалистов в “Сибирском Антраците” начинают со школы
Желающих попасть в проект много, ученики проходят конкурсный отбор. Для них это отличный шанс познакомиться с одним из ведущих вузов Сибири и увидеть возможности реализации своего потенциала на крупном производстве.

«Даже если из 20 человек серьезно заинтересуются профессией трое – это уже хороший результат, – сказала Ольга Борисовна Болбат, заведующая кафедрой «Графика» СГУПС. – Я хотела бы поблагодарить «Сибирский Антрацит», за организацию такого образовательного проекта».

Справка:

«Школа юного железнодорожника» — профориентационный проект, который реализуется «Сибантрацитом», СГУПСом и Центром развития детей «Спутник». Это один из проектов в рамках программы взаимодействия «Сибантрацита» с учебными заведениями НСО в области подготовки персонала для угледобывающих предприятий региона.

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